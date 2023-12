Duelo copero en Cornellà-El Prat para sanar heridas

El RCD Espanyol recibe este martes en el Stage Front Stadium al Real Valladolid en el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey Los blanquiazules tratarán de mejorar los ánimos antes de recibir al Real Zaragoza el próximo viernes en Liga

El Espanyol se olvida por un día de la Segunda División para recibir en el Stage Front Stadium al Real Valladolid (21:00h), en el partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey. Este duelo en Cornellà-El Prat será el primero de los cuatro que enfrentará a dos equipos de la misma categoría, LaLiga Hypermotion.

El conjunto de Luis Miguel Ramis no pretende tirar la Copa. Es más, afronta el choque con la intención de recuperar los ánimos perdidos tras el pésimo nivel mostrado ante el Real Oviedo el pasado viernes. Una victoria este martes permitiría a los blanquiazules coger moral de cara al duelo ante el Real Zaragoza de dentro de tres días, el próximo viernes también en casa.

Los periquitos llegan a la eliminatoria contra el Real Valladolid a partido único inmersos en un mar de dudas sobre el rumbo que está cogiendo el equipo en la competición liguera, donde debe conseguir el único objetivo propuesto para esta temporada: el ascenso directo. Los de Ramis no logran coger regularidad y mantener el buen nivel de juego durante varios partidos, una situación parecida a la que vive su siguiente rival. Y es que el conjunto dirigido por Paulo Pezzolano también cayó derrotado en la última jornada liguera, frente a un Levante que venía en una muy mala dinámica.

Separados por un solo punto en Liga y habiéndose enfrentado ya con un resultado de 2-0 favorable a los blanquiazules, Espanyol y Real Valladolid se ven las caras ahora en el torneo del KO tras superar en primera ronda a equipos de menor categoría como Mensajero (0-2) y Peña Deportiva (1-5), respectivamente.

Posibles cambios en el XI

Para este partido de Copa, Luis Miguel Ramis no podrá contar con las bajas ya conocidas de Víctor Ruiz y de Nico Melamed, a los que hay que sumar el extremo José Carlos Lazo, que arrastra molestias. Sí entrarán en la convocatoria el central Calero y el centrocampista del filial Roger Martínez, que se ejercitaron este lunes al margen en la última sesión preparatoria. La convocatoria para dicho entrenamiento, y probablemente para mañana, la completaron los jóvenes Omar Sadik, que fue titular ante el Mensajero, José Luis Catalá y Rafa Bauzà.

Con todo ello, el técnico blanquiazul formará un once en el que podría dar descanso a muchos de sus habituales, teniendo en cuenta que, con el partido de este martes y el del viernes, el Espanyol habrá disputado tres choques en apenas siete días. Joan García, el portero de la Copa, estará escudado por Óscar Gil y Ramon Ramos en los carriles y por Sergi Gómez y Cabrera en el centro de la defensa.

Por delante, Ramis podría apostar por un doble pivote formado por Keidi Bare y Pol Lozano, dando descanso a Gragera, Edu Expósito y Aguado, teóricos titulares ante el Real Zaragoza. En bandas y como delanteros surgen más dudas. Todo hace indicar que Salvi saldrá de inicio en uno de los costados, con Jofre pudiendo jugar a banda cambiada, mientras que Keita Baldé hará de ‘9’.

Podría acompañarle Javi Puado, que regresó de lesión ante el Real Oviedo, pero sin descartar nuevamente la posible entrada en el once de Omar Sadik. Por su parte, Paulo Pezzolano no podrá contar con su gran referencia arriba, el experico Mamadou Sylla, y anuncia varios cambios en el once.