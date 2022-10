Diego Martínez: "Asumo las críticas"

El técnico gallego no encuentra justificación para los errores de los blanquiazules en el tramo decisivo "La sensación que queda es que cada error que tiene el equipo cuesta un gol", aseveró el míster perico

El entrenador del Espanyol, Diego Martínez, calificó de "inexplicable" el empate contra el Elche en el RCDE Stadium por las facilidades que dio su equipo al rival para que Verdú empatara en el minuto 82.

El técnico gallego no encontró justificación para los errores de los blanquiazules en el tramo decisivo: "Lo entrenamos, lo trabajamos y ponemos vídeos. No hay explicación y así es muy difícil sumar de tres en tres. Habíamos hecho lo más difícil, que es conseguir el 2-1. Cometemos un error que no se puede cometer en Primera".

El preparador blanquiazul no puso paños calientes y se mostró comprensivo con "el malestar, el enfado y todas las cosas negativas" que, apuntó, "todos" tienen "encima". "Luchamos contracorriente, pero con 2-1 no se te puede escapar este partido", reflexionó.

Diego Martínez, en cualquier caso, apostó por seguir remando: "Nadie se rinde. Hay que asumir las críticas, lo hago como entrenador y máximo responsable. Debemos seguir peleando y luchando porque hay que levantarse. Los momentos difíciles nos deben hacer más fuertes".

La seguridad defensiva del Espanyol es una de las asignaturas pendientes del bloque y el responsable del banquillo reconoció que "la sensación que queda" es que cada error que tiene el equipo "cuesta un gol". "Necesitamos puntos que nos den confianza. Cuesta muchísimo ganar un partido", agregó.

Finalmente, preguntado por si sus cambios fueron acertados, el gallego apuntó que entiende que "todas las percepciones", después de este resultado, "van en negativo". Sin embargo, explicó que la plantilla contaba con "jugadores muy cansados" tras una semana con tres partidos.