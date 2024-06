Iniesta no arroja la toalla

Andrés Iniesta no se rinde. El futbolistas manchego no piensa ni mucho menos en colgar las botas pese a las adversidades. Su equipo, el Emirates Club, ha descendido de la máxima categoría de los Emiratos Árabes Unidos, pero ello no será un impedimento para seguir desarrollando su fútbol.

Con 40 años recién cumplidos, el centrocampista considera que su físico todavía está preparado para continuar como profesional y podría incluso seguir en su actual conjunto, pese a no estar en la primera división.

El propio jugador dejó la puerta abierta a esta posibilidad en un comentario en Instagram: "Al final no pudo ser. Volveremos", añadiendo los corazones verdes y blancos de los colores del Emirates Club.

A día de hoy cualquier escenario está abierto. Andrés y su familia se sienten cómodos en los Emirates Árabes y la idea es seguir en este país. El Emirates Club lo ha tratado muy bien y podría corresponderle luchando por devolverlo a la UAE Pro League, aunque no se puede descartar que firme por otro equipo del emirato.

Iniesta llegó el pasado verano a Oriente Medio después de una exitosa etapa en el Vissel Kobe de Japón, donde ganó tres títulos: la J-League, la Copa del Emperador y la Supercopa.

El crack de Fuentealbilla continúa disfrutando del fútbol y sus ganas le ayudan a trabajar a diario con intensidad para mantenerse en forma. Iniesta da ejemplo al resto de los compañeros y es un lujo para el campeonato de los Emiratos.