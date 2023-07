Víctor Francos: "Estamos encantados con Alcaraz y con lo que representa"

El presidente del CSD visita SPORT para hacer balance de toda la actualidad deportiva "Somos un país de deportistas base muy bueno. Además, en lo que respecta a los deportes de grupo, tenemos una tradición de que en las categorías inferiores se trabaja muy bien"

Víctor Francos (Barcelona, 1979) tiene por delante un verano agetreado, con muchas competiciones por delante o otros proyectos para el futuro. El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), que ocupa el cargo desde el pasado mes de junio, visitó la redacción de SPORT para hacer un balance de la actualidad deportiva y las iniciativas del CSD para promover el deporte en España.

Empezamos por el último hito del deporte español, Carlos Alcaraz en Wimbledon. ¿Cómo se ve desde el CSD que una persona así tenga tantos triunfos?

La verdad es que lo de Carlos Alcaraz es un fenómeno muy extraño porque nosotros hemos tenido a Rafa Nadal durante 20 años en la cúspide del tenis y es muy extraño que un mismo país pueda volver a tener un número 1 justo cuando Nadal todavía ni si quiera se ha retirado. Nosotros estamos encantados con él y con lo que representa para muchos jóvenes que quieren dedicarse al deporte.

Otro deporte donde se han conseguido éxitos este verano es el baloncesto, donde los chicos han conseguido el Mundial sub-19 y han demostrado que tienen madera y que pueden continuar la hegemonía.

En el baloncesto concretamente leía cuando ganaron el Mundial sub-19 que lo tenemos todo, todos los torneos de todas las categorías. Es impresionante. Pasa un poco lo que pasa con Nadal. Estaban los jóvenes de oro con Gasol, Navarro, Garbajosa y Rudy y ahora resulta que aparece una generación que irá encabezada por Ricky Rubio que me decía: "yo era el jovencito de entonces y ahora soy el capitán de los jovencitos". Seguimos llevando una selección competitiva aunque pasen los años. El jueves que viene voy a despedirme de ellos antes de que se vayan al mundial de Japón, Indonesia y Filipinas. Estoy muy esperanzado porque tenemos selección garantizada para el futuro.

Se demuestra con eso que se trabaja la base en España de todos estos deportes, porque los grandes van retirándose pero los jóvenes vienen y siguen con los triunfos.

Somos un país de deportistas base muy bueno. Además, en lo que respecta a los deportes de grupo, tenemos una tradición de que en las categorías inferiores se trabaja muy bien por parte de las diferentes federaciones los diferentes campeonatos internacionales. Por otra parte, nos pasa una cosa de la que no nos damos cuenta porque ya tenemos un automatismo, pero cuando una selección absoluta gana un torneo, se genera más interés y más cantera de jóvenes que quieren practicar este deporte. Se crean selecciones sub-21, sub-19 y por tanto tienen más posibilidades de llegar a la absoluta, donde tendrán también grandes opciones de conseguir importantes éxitos.

Este año hay el Mundial de natación. ¿Cómo se pueden potenciar estos deportes no tan populares para que sean reconocidos entre los más jóvenes y que vayan creciendo?

Nosotros lo que hemos hecho ha sido aumentar la inversión económica en las federaciones. Nos vamos a gastar este año sin ir más lejos más de 100 millones de euros en las federaciones. No hablo de los planes específicos como el Plan ADO o el Team España, que van destinados específicamente a los deportistas olímpicos. Estoy hablando del día a día de nuestro deporte, de las federaciones y sobre todo de estos deportes que la gente los considera como minoritarios pero cuando te acercas ves que no lo son. El balonmano es uno de ellos. El balonmano es un deporte que practican miles de personas. El otro día estuve en Mataró y había chicos jugando, pero también estuve en Múrcia y allí también había. Y digo el balonmano pero podrían ser otros deportes, vamos que no todo es fútbol. Nosotros lo que hacemos es que estas federaciones que tienen más dificultades para formar, les damos más dinero para favorecer una mayor apuesta de formación.

Victor Francos, presidente del CSD, sobre la revitalización del Estadi Lluis Companys | MAITE JIMENEZ

Hablando de inversión, hay una apuesta firme para organizar el Mundial de atletismo de 2029. ¿Cómo se trabaja para conseguir este proyecto?

Aquí hubo una petición formal por parte del Concejal de deportes de Barcelona, David Escudé, al Consejo Superior de Deportes para poder hacer una apuesta para que en 2029 se celebre el Mundial de atletismo en Barcelona. Y la verdad es que se conjugan una serie de circunstancias que nos hacen ser muy optimistas como mínimo en lo que a la candidatura se refiere. Tenemos el apoyo institucional por parte del presidente de la Federación Española de Atletismo, la Federación Catalana de Atletismo, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de España. Estamos hablando del tercer o cuarto acontecimiento deportivo más importante del mundo ahora mismo, no estamos hablando de cualquier cosa. A eso hay que sumarle el hecho de que el Barcelona se haya ido ahora a jugar al Estadio olímpico y haya adquirido un compromiso de reinversión cuando esta ocupación acabe, junto a que todas las administraciones nos reuniremos para analizar qué instalaciones hay que retocar, por ejemplo el tartán. Nos va a permitir afrontar una candidatura solvente, partiendo de la base de que el prestigio de Barcelona a la hora de preparar eventos deportivos tras las olimpiadas es indiscutible.

Recojo el tema del fútbol para preguntarle por el Mundial femenino. ¿Cómo ve el campeonato y como se fomenta el fútbol femenino en un país donde la disciplina está en pleno crecimiento y recientemente se ha profesionalizado la Liga F?

En referencia al Mundial, tuve la oportunidad de ver a las jugadoras en dos ocasiones las últimas dos semanas: en una acompañando a la reina y allí pude charlar con ellas y la otra fue yendo con el Ministro a un acto para despedirlas justo antes del último amistoso en Dinamarca. Las veo muy animadas. El seleccionador nos transmitió que están en forma y confiadas. Pero hay que tener en cuenta que competimos contra selecciones muy buenas: Estados Unidos, Japón, Australia, Zambia… Son selecciones de mucho nivel, así que nadie se engañe. Empezamos este viernes y le pido a los españoles y españolas que apoyen a la selección desde casa. Los partidos los transmite en abierto Televisión Española, así que espero que nos animen mucho.

Respecto a la apuesta por el fútbol femenino, por parte de este gobierno es histórica. Nunca tanto como ahora se ha apostado por el fútbol femenino y lo digo en su globalidad. El hecho de que haya fútbol profesional femenino, hace que una parte de todo ese dinero que se genera se pueda invertir en el fútbol femenino no profesional, que al final será del que se nutrirá la Liga de Fútbol Profesional. Nosotros estamos en un sistema, la gente no lo sabe, en el que hay clubes que están en la Liga Profesional, descienden de categoría y son sustituidos por clubes que hasta que no llegan a la Liga Profesional femenina son amateurs. En este caso el dinero en gran medida llega con orgullo del gobierno de España. Hicimos un compromiso plurianual con la Liga de Fútbol Profesional femenina de más de 35 millones de euros para las próximas cuatro temporadas. Es una cantidad muy importante e histórica. Este compromiso no existía hasta ahora, nació de cero e incluye todos los ámbitos: jugadoras, competiciones, árbitras… Es por tanto una apuesta muy importante y solo hace falta ver los resultados a nivel de selección y clubes. Estamos en Barcelona, la ciudad del mejor club de fútbol femenino de Europa. Así que no hay mejor sitio para decir que el fútbol femenino ha venido para quedarse y en lo que dependa del gobierno así será.

El presidente del CSD habla para SPORT sobre la apuesta y el crecimiento del fútbol femenino en España | MAITE JIMÉNEZ

Me va bien que me diga eso, porque el Barcelona ha ganado este año las seis ligas de sus seis secciones profesionales. ¿Cómo se ve esto en el gobierno, que haya un equipo que domine en tantos deportes para gestionar que otros equipos puedan hacer lo mismo y competir contra el Barcelona?

El Barcelona es un club que tiene unas secciones profesionales muy potentes y siempre ha sido así. Yo soy de una ciudad cercana a Barcelona, que es Cerdanyola del Vallés, donde el deporte rey es el hockey sobre patines. Es de hecho decana de este deporte. Recuerdo la época en la que iba con mis amigos a ver el hockey porque el Cerdanyola estaba en División de honor y el Barça y el Liceo se llevaban las copas de Europa como churros. Esto ha pasado en los últimos 15 años, una detrás de otra. Tenía como compañero a uno de los mejores jugadores del mundo, Alberto Borregán y es que lo teníamos todo. Eso le pasa al Barcelona en todas las secciones porque ha hecho una apuesta muy importante y es bueno que haya competitividad, pero también es verdad que hay clubes que aparecen de la nada en algunos deportes sin que nadie se lo espere gracias al esfuerzo que hacen en grandes proyectos deportivos. El ejemplo más claro de este año ha sido el Jaén en fútbol sala, que ha llegado a la final del play-off sin que nadie pudiera sospechar que pudiera alcanzar este hito. No es bien que el Barça gane las ligas con la gorra, lo hace porque son los mejores porque así lo reflejan los resultados, no hay trampa ni cartón. El gobierno la única cosa que no valora son los resultados, eso sería entrar en un terreno peligroso más allá de felicitarlo.

Antes me ha hablado del traslado del Barça a Montjuïc. ¿Cuál es la importancia que tiene que un equipo decida revitalizar una zona que fue clave en los Juegos del 92 pero que ahora no se utiliza mucho?

Precisamente es lo que te decía. El proceso de vincular el Mundial de atletismo para nosotros y el Ayuntamiento, que ya hemos mantenido varios contactos, es básico porque revitalizará con el deporte una zona como la del Estadio olímpico y su entorno. Ya sabemos que el Palau Sant Jordi y el Estadio olímpico son dos centros de grandes eventos a nivel europeo y mundial, pero también es verdad que tras los Juegos ha perdido vigencia deportiva por razones obvias. No es culpa de nadie y necesitábamos una apuesta como esta. Si vamos de la mano del Fútbol Club Barcelona es una garantía de éxito, porque tiene una gran tirada en lo referido a patrocinadores, audiencias, seguidores… Si a esto le sumas una reforma de las instalaciones, creo que puede culminar en un gran evento deportivo como es el Mundial de atletismo y para Barcelona eso es bueno.

La medalla de oro al Mérito deportivo este año fue para Garbiñe Muguruza. ¿Cómo valora su temporada?

Es una de las medallas que más ilusión me ha hecho dar. Entregamos todas las medallas que teníamos pendientes por la pandemia y Garbiñe no estaba, declinó la invitación. Pero dos o tres días después llamó porque ella quería recoger su medalla. Entonces montamos un acto muy bonito en las pistas donde entrenó durante su infancia y adolescencia. Tuve la oportunidad de hablar con ella. Le di la medalla y le pedí que volviera porque nosotros no nos podemos permitir que una persona que ha ganado dos veces un Gran Slam y la Copa de maestras no hace mucho no volviese. Ella fue muy sincera y reconoció que necesitaba parar. Es muy importante que alguien que ha sabido ganar pero también ha sabido perder, sepa cuando ha de parar y ella esto lo ha echo muy bien. Ella está muy bien y creo que volverá. De hecho, como presidente del Consejo Superior de Deportes me gustaría verla integrada en el equipo olímpico de París.

El año que viene hay Juegos Olímpicos. ¿Cómo se prepara un evento como este con tantos deportes y equipos?

Nosotros tenemos un olimpismo muy bien organizado, un Comité Olímpico y Paralímpico que funcionan muy bien y unas instalaciones extraordinarias. Estamos acostumbrados a hablar de los centros de alto rendimiento de Madrid y del CAR de Sant Cugat, pero el otro día estuve visitando el Centro de Tecnificación de Amposta y aluciné. Tiene unas instalaciones de preparación de esgrima que no tenemos en ningún sitio más. Por lo tanto tenemos una red de instalaciones y centros de alto rendimiento a tener muy en cuenta. Además tenemos unos deportistas muy buenos y competitivos. Por ejemplo, en cuanto a Alemania, Francia e Italia tenemos menos habitantes, pero venimos de ser segundos en el medallero de los Juegos Europeos. No es que seamos muy competitivos, es que somos los mejores en muchos deportes.

Por lo tanto, para preparar unos juegos olímpicos necesitamos unas instalaciones de primer nivel, unos deportistas muy competitivos que estén acompañados por el mejor equipo técnico posible y unas ayudas económicas que les faciliten el día a día como pueden ser el Plan ADO y el complemento del Team España. Solo así podremos conseguir buenos resultados. Que luego llega el día y no sale bien el salto o la pelota del hockey hierba, donde somos muy buenos, no entra, eso ya son cosas del deporte y de la suerte. Los pronósticos son buenos. No lo digo yo, lo dice el presidente del Comité Olímpico Español que es el que verdaderamente sabe de esto. Y si dice que por primera vez podemos superar las medallas conseguidas en Barcelona 92 pues habrá que creerle.

Me ha dicho antes que era futbolero. ¿Cómo ve la próxima temporada de LaLiga?

Soy futbolero pero desde que tengo esta responsabilidad estoy descubriendo unos deportes muy bonitos y divertidos. A veces al fútbol le falta un poco de diversión. La liga española es una de las más competitivas. Hay gente que se empeña a decir que el fútbol español ha bajado el nivel respecto al fútbol inglés. Yo lo que sé es que tenemos a un campeón de liga como el Barcelona que juega muy bien, un equipo como el Sevilla que ha estado sufriendo durante gran parte de la temporada por no descender y que ha acabado ganando la Europa League y un segundo clasificado que, ha quedado a mucha distancia del Barça pero que sin embargo ha llegado a semifinales de Champions como es el Real Madrid. A mi alguien me tendrá que explicar que hay un fútbol más competitivo que el nuestro porque los números no lo reflejan. Lo sigo con pasión. Estoy deseando que empiece de nuevo la liga.

Otro de los exponentes del deporte español es Fernando Alonso. ¿Cree que va a llegar la 33?

La Fórmula 1 es un deporte muy complicado. Yo que soy de los que piensa que Fernando Alonso tiene las mejores manos al volante y así lo demuestra cuando le dan un buen coche, es un deporte que depende de muchas cosas. Solo hay que escuchar a los expertos cuando hablan de factores técnicos de cada circuito, yo me pierdo. Creo que llegará la 33 de Alonso y la segunda de Sainz. Me acuerdo, porque además hay que poner en valor el deporte español, cuando estábamos todos felices por tener un piloto en la Fórmula1 y llegaba el último. Pues imagínate cuando ganaba. Tenemos un piloto español en Ferrari, que hace 20 años eso era impensable y un piloto como Fernando Alonso que ha conseguido en lo que llevamos de Mundial creo que seis podios. Eso es muy importante, más teniendo en cuenta que tiene por delante a Red Bull.

¿Es optimista con la nueva Ley del deporte?

La nueva Ley del deporte costó mucho porque nadie se planteó hacerla. Por tanto hay que agradecer al antiguo equipo del Consejo Superior de Deportes y en especial a su presidente, José Manuel Franco, porque hacer una nueva Ley del deporte después de tantos años era como mínimo arriesgado. Para nosotros esta nueva Ley del deporte tiene muchas cosas a tener en cuenta.

En primer lugar porque se pone al deportista en el centro de la Ley. La segunda es que afronta por primera vez la igualdad, pero no solo la de género: también la discapacidad, hacer un deporte más inclusivo en todos sus ámbitos y permite tener instrumentos financieros que nos eviten tener sustos que años atrás hubieran sucedido. Yo prefiero tener un deporte español bien financiado con su fair-play financiero que no un deporte dopado. En Europa hay muchos países y clubes que compiten dopados económicamente y nosotros tenemos que competir contra ellos. Desde el Consejo Superior de Deportes tenemos que defender esta problemática y no lo digo yo, lo dicen los presidentes de los clubes y el presidente de La Liga.

Otras cosas a tener en cuenta de esta ley: si las federaciones quieren recibir ayudas económicas, el 40% de su directiva ha de estar formada por mujeres, eso era impensable hace unos años porque no había mujeres en estos ámbitos ni nadie que lo regulara. Por lo tanto, la primera funcióndel gobierno de Pedro Sánchez será empezar a desarrollar esta ley que se antoja complicada.

La opinión del presidente del CSD Víctor Francos sobre la nueva Ley del Deporte | MAITE JIMÉNEZ

Antes hablaba de la candidatura española al Mundial de atletismo del 2029. Le pregunto por otra candidatura que está en proyecto, la del Mundial de fútbol del 2030. ¿Tiene alguna novedad al respecto?

Estamos ahora mismo con toda la maquinaria en marcha por parte del Gobierno de España y de la Federación Española. Hay que recordar que quien presenta las candidaturas son las federaciones nacionales y no los gobiernos. Lo único que hacemos los gobiernos de España y Portugal es dar apoyo. Nos reunimos recientemente con la embajada de Marruecos y desde el gobierno marroquí apoyan también la candidatura. El próximo día 24 se producirá una nueva reunión de coordinación en Lisboa, que se hacen quincenalmente y ya el 29 de Agosto tendrá lugar la primera reunión de coordinación con Marruecos precisamente en este país. Así que esto ya camina a velocidad de crucero. Estamos en una fase previa preparando las posibles condiciones técnicas que pueda dictar FIFA en Diciembre en referencia a capacidades y características de los estadios, haciendo visitas a los posibles recintos que puedan albergar partidos. Sin ir más lejos el otro día estuvimos en el Camp Nou y en el estadio del Espanyol, que también ha presentado su candidatura. Y ya que me preguntas, me hace especial ilusión decir que tenemos bastantes garantías de éxito.

¿Cree que polémicas como el Caso Negreira o los insultos racistas a Vinicius pueden perjudicarla?

Me preocupa todo en general. Creo que la imagen del fútbol español no se va a ver modificada por estos dos casos que comentas. Sobre los insultos a Vinicius no puede ser que a un jugador no se le respete por su color de piel, pero hay que decir las cosas por su nombre. Me he pasado años escuchando como se le llamaba ‘enano’ a Messi y ‘maricón’ a Ronaldo, los mejores jugadores del mundo, que les hemos tenido en nuestra liga y que siempre había un energúmeno que les insultaba. ¿Que en España hay insultos a Vinicius? Es cierto. ¿Que esto no solo pasa en España? También, y hay que decirlo. Creo que la Liga española ni España es un país racista. Cierto es que hay personas racistas, machistas y homófobas que van a los estadios y se dedican a insultar, pero por ello los clubes han de expulsarlas de los campos. En el baloncesto, lamentablemente, tuvimos el incidente en el último partido de la final entre Real Madrid y Barça. Pues también creo que si pasan estas cosas, hay que actuar y expulsar a estas personas de los recintos deportivos.

Sobre el Caso Negreira creo que no hay una sospecha generalizada. Si España estuviera dopada arbitralmente, cuando los equipos españoles jugasen en el extranjero, no serían competitivos. De todas maneras me remito a lo dicho anteriormente, son cosas que no pueden pasar. Los dos casos están en la justicia, así que habrá que estar pendientes de las decisiones que tomen los jueces.

La opinión de Victor Francos, presidente del CSD, sobre el racismo en España y el caso Negreira | MAITE JIMÉNEZ

Ha comentado antes que es un gran fan del hockey sobre patines. Estos días se celebra el Europeo en Sant Sadurní de Noia. ¿Cómo ve el campeonato y que una selección como España, que tan acostumbrada está a ganar, ahora le cueste sacar los partidos?

El mejor pintor hace un borrón de vez en cuando. Somos muy competitivos pero sí es verdad que las otras selecciones han mejorado estos últimos años y lo que no es normal era la superioridad con la que íbamos a los campeonatos. La buena base de jugadores que teníamos del Barça y de otros equipos, que tantas alegrías habían dado a sus respectivos clubes, se transmitía a la selección y eso nos permitió conseguir muchos títulos. Tengo la esperanza de hacer un buen papel en el campeonato.

Le hago la última: usted que ha trabajado y dirigido tantos departamentos y consorcios empresariales de ámbitos tan diferentes como el derecho, la comunicación o la política, con qué se queda de cada uno de ellos?

¿De cada uno de ellos? ¡No acabamos ni hoy! El momento más duro de mi carrera laboral fue sin duda cuando estuve en el Ministerio de sanidad, porque por desgracia coincidió en la época de pandemia. Ya no era que la gente se muriera entre nuestras manos y aquello fue muy duro, sino que se hicieron unas políticas muy dramáticas para mucha gente. De hecho y relacionado con el deporte, una de las conversaciones más importantes que tuve con el entonces Ministro Salvador Illa fue que la gente pudiera salir a hacer deporte, porque sino todo eso petaría. El deporte era una válvula de escape para toda aquella gente que llevaba tantos días encerrada en casa.

Después he ocupado otros cargos y me quedo en aprender cómo funciona la Administración General del Estado. Yo había sido concejal en Cerdanyola, había trabajado con el President Montilla en la Generalitat y estuve un corto periodo de tiempo en la Diputación de Barcelona. Además había ejercido el Derecho en un despacho de Barcelona. Y esto de trabajar en la Administración General del Estado me pareció muy interesante porque es muy curioso conocer su funcionamiento.