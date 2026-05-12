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Sorteo de la Final Four de la Champions de balonmano: cruces de semifinales y rival del FC Barcelona

El Barça se enfrentará al Aalborg Handbold danés el sábado 13 de junio a las 15.00 horas en Colonia en la primera 'semi' de la Final Four de la Champions

El Barça está a dos pasos de su 13ª Copa de Europa

El Barça está a dos pasos de su 13ª Copa de Europa / VALENTÍ ENRICH

David Rubio

David Rubio

Tras eliminar con enorme autoridad al Nantes de Valero Rivera Jr., el Barça se ganó el derecho a disputar la Final a Cuatro de la EHF Champions League por octava vez consecutiva.

El cuadro azulgrana estará acompañado en la tradicional cita del Lanxess Arena de Colonia por el campeón SC Magdeburg, por los también alemanes del Füchse Berlin y por el Aalborg Handbold danés.

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Este martes tiene lugar el sorteo de las semifinales y SPORT estará en directo para informarles de todos los pormenores del sorteo y de lo más importante, del rival en las semifinales del sábado 13 de junio.

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