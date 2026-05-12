Sorteo de la Final Four de la Champions de balonmano: cruces de semifinales y rival del FC Barcelona

Tras eliminar con enorme autoridad al Nantes de Valero Rivera Jr., el Barça se ganó el derecho a disputar la Final a Cuatro de la EHF Champions League por octava vez consecutiva.

El cuadro azulgrana estará acompañado en la tradicional cita del Lanxess Arena de Colonia por el campeón SC Magdeburg, por los también alemanes del Füchse Berlin y por el Aalborg Handbold danés.

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Este martes tiene lugar el sorteo de las semifinales y SPORT estará en directo para informarles de todos los pormenores del sorteo y de lo más importante, del rival en las semifinales del sábado 13 de junio.

NOS DESPEDIMOS Muchas gracias y nos emplazamos para ese todavía lejano 13 de junio a las 15.00 horas en Colonia contra el Aalborg danés, con el Magdeburgo - Füchse Berlin a las 18.00 horas. Menos suerte tuvo el Barça sub'18 de Álvaro Polo en el EHF Youth Trophy, con las semifinales el 13-J ante el campeón, un GOG danés que ya derrotó a los azulgranas el año pasado en 'semis' y se proclamó campeón.

ACABA ARIÑO (FÜCHSE) El emblemático exazulgrana cierra el turno de palabras: "Será un partido muy duro, intentaremos mostar nuestro mejor balonmano y todo es posible en Colonia. La meta es la misma que tantos años con el Barça, que es ganar el título. Estamos jugando muy bien y haremos todo lo posible para ganar. Jugar la Bundesliga y haber estado en tanats Champions es positivo. Además, el equipo está a muy bien nivel", comentó el extremo izquierdo catalán.

TURNO PARA CHRISTIAN O'SULLIVAN (MAGDEBURGO) Palabras del durísimo noruego del campeón, en Magdeburgo. "Nosotros y el Füchse somos dos grandes equipos. Nos enfrentamos a un rival que está realizando una gran temporada y será muy difícil estar en la final. la clave es saber relajarse, disfrutar del momento, pasarlo bien y no estresarte demasiado. Ojalá podamos repetir lo del año pasado".

RESPONDE DJORDJE CIKUSA El de Bordils responde: "No será fácil. Sabemos que Aalborg está realizando una temporada increíble y ya veremos qué pasa en la semifinal. Es un placer y un privilegio jugar en el barça y tener la oportunidad de estar en Colonia luchando por el título. Dika Mem es uno de los mejores del mundo y, para mí, como jugador joven intento seguir sus pasos (ambos son laterales derechos)".

LANDIN, SOBRE EL BARÇA El genio Niklas Landin está en pantalla y habla sobre el cruce contra el Barça: "Sabía que sería un partido muy duro contra cualquier rival y esperemos una gran batalla por la final. Tienes que estar en un gran momento para optar a la victoria en Colonia y creo que el Barça es el gran favorito, pero hemos visto resultados inesperados muchas veces allí. Tenemos una semifinal difícil en la liga danesa y nos prepararemos lo mejor posible".

LA FINAL DE 2021 Les recuerdo que Xavi Pascual se despidió del Barça conquistando la décima Champions de la sección en 2021 con una exhibición a puerta cerrada por el Covid en la final ante el Aalborg por 23-26.

¡AALBORG - BARÇA, EL SÁBADO 13 DE JUNIO A LAS 15.00 HORAS! Pues ha habido suerte sobre el papel. El Barça se medirá al Aalborg Handbold danés el sábado 13 de junio en la primera semifinal de la Champions y a las 18.00 horas habrá duelo fratricida entre el Magdeburgo y el Füchse, que fue la final del año pasado con derrota de los capitalinos.

Están explicando los pormenores de las actividades paralelas a la Final Four.

O a las tres de la tarde contra el Aalborg o a las seis frente al Magdeburgo.