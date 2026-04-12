¿Por qué las 16 Ligas ASOBAL seguidas del Barça son una mala noticia?

La dictadura del Barça en las competiciones domésticas encumbra el buen trabajo que se está realizando en el club desde hace tres lustros, pero al mismo tiempo esconde una crisis total en un balonmano español que tan solo funciona de verdad cuando se habla de las selecciones españolas. Los Hispanos y las Guerreras superan con creces el interés que despierta la profesionalizada Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL.

Los números hablan por sí solos. El cuadro azulgrana ha ganado sus 24 partidos, con 953 goles a favor (39,7 de media) y tan solo 651 en contra (27,1); es decir, una diferencia media de 12 goles por partido. De estos 24 encuentros, los de Carlos Ortega han sufrido únicamente en uno, el 17 de octubre en la sexta jornada en el Palau ante el Bidasoa Irun (33-31).

Del resto, tan solo perdieron por menos de 10 goles el Bathco Torrelavega (27-35), el Villa de Aranda (28-34) y el Fraikin Granollers (28-35). Y todo ello con una política de rotaciones que han dejado fuera de varios partidos a todos los pesos pesados, Ludovic Fábregas, a Dika Mem, a Tim N'Guessan, a Blaz Janc, a Aleix Gómez o al mismísimo Emil Nielsen.

De hecho, el Barça se enfrentará al Nantes de Valero Rivera en los cuartos de final de la Champions en un panorama en el que el Torrelavega perdió en el play-off de clasificación en la Liga Europea, el Ademar cayó en la primera fase y tanto el Bidasoa como el Granollers no pasaron de la segunda, con seis derrotas para los vascos y cinco con un triunfo para los catalanes.

Las victorias frente al Guadalajara (40-20), el Nava (45-25), el REBI Cuenca (42-22) o el Eón Horneo Alicante (51-32) descalifican a una competición que ya prácticamente ni recuerda aquella gran rivalidad con el Ciudad Real o contra su 'heredero' Atlético de Madrid. Porque claro, hablar del Portland San Antonio, el Elgorriaga Bidasoa, el TEKA Cantabria o el Avidesa Alzira en los 90 es aún más utópico.

¿Por qué no va la gente al Palau al balonmano cuando el equipo es un espectáculo? Sencillamente, porque la falta de competitividad mata a la afición. Ir un sábado a ver un partido de la Liga ASOBAL con la única incógnita de si el equipo llegará a 50 goles, ganará por más de 20 o empezará a hacer cuentas para asegurarse otro título de forma matemática, no basta.

Carlos Ortega está realizando un trabajo extraordinario / EFE

Las empresas fuertes han abandonado el balonmano de clubs, mientras que de manera paralela siguen apostando y patrocinando a la RFEBM para los Hispanos y las Guerreras. No es cuestión de buscar culpables o de criticar tan solo a unos. Con la Bundesliga a otro nivel, hace tiempo que la Liga Francesa superó a la ASOBAL e incluso ya es más competitiva la de Portugal.

El Barça ganó la Liga ASOBAL en 2011 con Xavi Pascual en el banquillo y, desde entonces, han caído otras 15 para un total de 33. Y el Barça llegará a 20 seguidas si no hay una revolución. Es trabajo de todos. Mientras tanto, alabar la profesionalidad de Carlos Ortega y de sus jugadores, que no se han dejado ir jamás, ni siquiera cuando han tenido que jugar con menos de 48 horas de descanso tras una batalla de Champions. La ASOBAL quiere cambiar el modelo de competición, pero... ¿y la competitividad?