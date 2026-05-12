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¿Cuándo se juega la Final Four de la Champions League de balonmano 2026? Fecha y dónde ver gratis por TV y en directo

Consulta las fechas, sede y partidos de la Final Four de la Champions League de balonmano 2026 y dónde ver gratis por TV y en directo

El Barça, con el cartel de 'clasificado' para la Final Four

El Barça, con el cartel de 'clasificado' para la Final Four / VALENTÍ ENRICH

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

La Champions League 2025/26 de balonmano pone rumbo a la Final Four. Después de una temporada emocionante en la competición continental, los cuatro equipos clasificados ponen rumbo a Colonia, donde se disputarán la corona europea en las próximas semanas.

El Lanxess Arena de Colonia volverá a ser una temporada más la sede de la Final Four de la Champions League. El pabellón, con capacidad máxima para 20.000 espectadores, acogerá uno de los eventos más importantes del calendario deportivo, donde los cuatro mejores equipos del continente esperan conseguir sus objetivos en dos días vibrantes de competición.

El cuerpo técnico, con Tomas Svensson, 'Tino' Igropulo y Carlos Ortega

El cuerpo técnico, con Tomas Svensson, 'Tino' Igropulo y Carlos Ortega / VALENTÍ ENRICH

El FC Barcelona es uno de los cuatro equipos clasificados para la Final Four. Después de superar al Nantes en unos cuartos de final igualados, los azulgranas ponen rumbo a la última fase de la competición por octava vez consecutiva, un hito impecable para el club que parte como uno de los principales favoritos para salir campeón.

El equipo de Carlos Ortega se unirá a SC Magdeburgo, Füchse Berlin y Aalborg como los cuatro equipos que participarán en la Final Four. Los tres primeros equipos repiten tras su presencia en la Final Four de la temporada pasada y la sorpresa es el Aalborg, que sustituye al eliminado Nantes en la presente edición.

¿Cuándo empieza la Final Four de la Champions League de balonmano 2026?

La Final Four de la Champions League de balonmano 2025/26 se disputará del 13 al 14 de junio. Los partidos se celebrarán en el Lanxess Arena de Colonia, en Alemania.

¿Dónde ver la Champions League de balonmano 2026 gratis por TV y online?

En España, la Champions League de balonmano y los partidos del FC Barcelona se podrán ver a través de DAZN. A su vez, Esport3 ofrece la retransmisión en abierto de los encuentros, accesible para todos los públicos.

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de la Machineseeker EHF Champions League a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño del FC Barcelona.

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