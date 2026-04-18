El catalán Carlos Viver y su 'sucursal' de las Guerreras, a por la Champions

La selección española femenina sigue buscando un camino que no encuentra desde la destitución de su mejor entrenador en la última década, el catalán Carlos Viver, con el que conquistó la histórica plata en el Mundial de 2019.

Ese equipo fue el último que encarnó de verdad el merecido apodo de las 'Guerreras' que nació en la época más gloriosa de aquel combinado nacional de Jorge Dueñas que tenía a la canaria Marta Mangué como gran referente, junto a Silvia Navarro, Carmen Martín, Macarena Aguilar, Marta López y compañía.

España rozó el oro en el Mundial de Japón hace algo más de seis años con una decisión arbitral más que discutible que dio a Países Bajos un 'siete metros' con 29-29 a seis segundos del final que transformó Lois Abbingh. Fue una 'voutade' más de las felizmente retiradas hermanas Bonaventure, un peligro público al silbato.

¡Desde que no se renovó a Viver, ni José Ignacio Prades ni el laureado Ambros Martín han dado con la tecla de un equipo necesitado de una gran renovación en la que faltan figuras con la grandeza de sus predecesoras. Ahora es Joaquín Rocamora el que trata de recuperar viejos tiempos gloriosos.

Viver siguió haciendo historia al rozar los cuartos de final de los pasados Juegos Olímpicos con Angola y acabar noveno (España fue última) y esta temporada se ha enfrascado en liderar el banquillo del Gloria Bistrita rumano, con el que acabó cuarto en el grupo A en la primera fase de la EHF Champions League.

El conjunto rumano es una especie de sucursal de las Guerreras con el liderazgo de la lateral izquierdo Danila So, la mejor artillera de la selección con tan solo 24 años. Completan la nómina española la pivote Kaba Gassama, la extremo izquierdo Jennifer Gutiérrez y la polivalente y talentosa central Paula Arcos.

Las rumanas superaron los octavos con dos victorias ante el Ikast danés, a domicilio por 34-35 con 11 goles de Danila So y en la vuelta por 37-28 con 14 goles de la hispanolusa. Su rival en cuartos será el potente Brest Bretagne Handball galo, que reinó en el grupo B y cuenta con la estelar rusa Anna Viakhireva. La ida será el sábado 18 de abril en Bistrita y la vuelta, el 26-A en Brest.

El Gloria Bistrita lidera la liga rumana con 18 victorias y una sola derrota en un mano a mano con el CSM Bucuresti que dirige la seleccionadora danesa Bojana Popovic (17-1-1) y al que tiene ganado el 'goal-average' particular a falta de tres jornadas. Eso sí, las capitalinas les ganaron las finales de la Copa de Rumanía (34-30) y de la Supercopa con tiempo extra incluido (40-39).