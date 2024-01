El piragüista Cristian Toro anuncia entre lágrimas su retirada de la alta competición

El piragüista Cristian Toro, campeón olímpico en Río 2016 junto a Saúl Craviotto, ha anunciado su retirada de la alta competición, en este año olímpico, en un acto celebrado este martes en la sede del Comité Olímpico Español (COE).

Tras una exitosa carrera donde, además del oro olímpico, se ha alzado con cuatro platas mundiales y dos oros continentales, el palista, de 31 años, se ha despedido entre lágrimas, acompañado del presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP), Javier Hernanz, el seleccionador, Miguel García y sus compañeros del equipo nacional.

El deportista reconoció haber intentado ser "una fuente de energía" para los que tenía a su alrededor y recordó todo el camino que ha recorrido para lograr todo lo que ha conseguido.

“Esta mañana, pensando lo que he iba a decir, me acordé de ese niño que comenzó a remar y que ha recorrido un camino muy bonito, de aprendizaje, y si yo hablase con el niño que empezó le diría que va a aprender el mejor camino que puede emprender", afirmó Toro, que confesó que esa medalla en los Juegos Olímpicos de Río fue un "sueño hecho realidad".

“Imaginaos lo que supuso para mí esa medalla de oro. Poneos en los zapatos de un niño que va a la carrera soñada, que compite con su ídolo y gana el oro. Soy un afortunado. No puedo pedirle más al deporte", señaló.

El piragüista, que reivindicó el gran grupo que tenían en la selección española al destacar "la confianza de saber que ese compañero no va a fallar porque tu trabajo depende del suyo", quiso dar las gracias a toda la gente que le ha rodeado a lo largo de su carrera.

"Soy consciente de que no estaría aquí si no es por toda la gente que me ha rodeado y con la que he compartido mi carrera. El deporte es muy bonito por la unión que genera entre las personas", reconoció.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, que definió al piragüista como "un fuera de serie y un ejemplo para la sociedad española" por todo lo que ha conseguido, destacó su gran trayectoria deportiva.

“A ver si eres capaz de pararte, mirarte al espejo y ser consciente de lo que has logrado. Porque no hay nada mejor que ser campeón olímpico. No se puede ganar nada superior a una medalla olímpica”, afirmó Blanco que le deseó lo mejor en el futuro.

"Gracias por todo lo que nos has dado, gracias por el ayer, por el hoy y por el mañana. Déjame decirte una cosa: lo mejor está por llegar", comentó el presidente antes de hacerle entrega de una placa conmemorativa.

El presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz, expresó que ha tenido la suerte de haber disfrutado de Cristian "como compañero y como deportista" y le ha abierto las puertas de la Federación.

"He visto tu evolución hasta llegar a ser campeón olímpico, pero la gente te recuerda como una persona humilde, que sabe llevar la presión. Como presidente, quiero darte una calurosa despedida y decirte que siempre tendrás las puertas abiertas", concluyó.