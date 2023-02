Nadal, Alcaraz, Alexia y el Madrid, nominados en los premios Laureus

El tenista balear opta a ser galardonado como deportista mundial del año 2022 El Premio a la Revelación Mundial está predestinado a Carlos Alcaraz, al acabar el año como el jugador más joven de la historia en ocupar el número 1 del ranking

La ceremonia de entrega de los Premios Laureus del Deporte Mundial 2023, la más importante del mundo del deporte, ya tiene sus candidatos. Y además de rendir homenaje a los atletas más destacados del último año, lo hará también a otros que pondrán fin a sus carreras con la posibilidad de convertirse en los más grandes de la historia de su deporte.

En el proceso de selección se han elegido a seis nominados en siete categorías Laureus, con cinco programas también preseleccionados para el premio Laureus Sport for Good.

Con más de 1.400 miembros del Panel de Nominación de los Medios de Comunicación Globales Laureus, estos decidieron en todas las categorías excepto en una: la preselección para el Premio Laureus al Deportista Mundial con Discapacidad, que fue elegida por un panel de especialistas del Comité Paralímpico Internacional.

La votación de los 71 miembros de la Laureus World Sports Academy está integrada por campeones olímpicos, plusmarquistas mundiales, atletas que redefinieron sus deportes y que ahora constituyen el jurado definitivo de la grandeza deportiva.

Los nominados al Premio Laureus al Deportista Mundial del Año hicieron sobrados méritos en 2022.

Lionel Messi conquistó la Copa del Mundo. Kylian Mbappé fue el máximo goleador del Mundial. Rafael Nadal terminó 2022 en solitario al frente de la lista de todos los tiempos de campeones masculinos de Grand Slam con 22 títulos.

Max Verstappen se une a Messi y Nadal como ganadores anteriores de este premio en la lista de candidatos de 2023 tras defender su título mundial de Fórmula 1.

Mondo Duplantis, por su parte, batió el récord mundial de salto con pértiga en tres ocasiones y ganó títulos mundiales en pista cubierta y al aire libre. Y Steph Curry llevó a los Golden State Warriors a su cuarto campeonato de la NBA en ocho años.

Max Verstappen, actual Deportista Mundial Laureus del Año, se ha mostrado orgulloso de su nominación: "Es un honor estar nominado para el Premio Laureus al Deportista Mundial del Año. Ganar el año pasado fue un momento increíble para mí. Es un galardón muy prestigioso, y significa aún más cuando te enfrentas a los mejores atletas del mundo. Volver a estar entre los finalistas es un logro en sí mismo, así que gracias a mi equipo, Oracle Red Bull Racing, por su apoyo durante todo el año en el que hemos ganado el Campeonato y gracias a los medios de comunicación de todo el mundo por nominarme".

La nominación por el Premio Laureus a la Deportista Mundial del Año la lideran dos atletas que brillaron en los Campeonatos del Mundo de Eugene (Oregón): Shelly-Ann Fraser-Pryce se proclamó pentacampeona de los 100 metros lisos y Sydney McLaughlin-Levrone, quien añadió el título mundial a su corona olímpica con un récord del mundo en los 400 metros vallas.

Por su parte, Katie Ledecky ganó cuatro oros en los Campeonatos Mundiales Acuáticos de Budapest, un récord para una nadadora.

Alexia Putellas lideró al FC Barcelona en una temporada en la que su equipo ganó la liga española y ganó su segundo Balón de Oro.

Mikaela Shiffrin revalidó su título absoluto en la Copa del Mundo de Esquí Alpino a la vez que Iga Świątek destacó a partir de 2022 como indiscutible número 1 del tenis femenino.

El Premio Laureus a la Revelación Mundial del Año está predestinado a Carlos Alcaraz, al acabar el año como el jugador más joven de la historia en ocupar el número 1 del ranking.

Entre los nominados al Premio Laureus al Equipo Mundial del Año están la selección masculina de fútbol de Argentina, que ganó su tercer Mundial.

También el Real Madrid, que conquistó su 14º título de la Liga de campeones.

También el cuarto campeonato de la NBA en ocho años de los Golden State Warriors lo convierte en un equipo de leyenda.

La selección masculina de rugby de Francia ganó el Campeonato de las Seis Naciones que no lograba desde el Grand Slam de 2010.

El Premio Laureus al Deporte para el Bien reconoce a una persona u organización que haya contribuido a transformar la vida de niños y jóvenes a través del deporte.

Destaca una intervención de apoyo psicosocial basada en el movimiento, desarrollada por War Child, Save the Children y UNICEF Países Bajos, que utiliza la actividad física para aliviar el estrés de los niños afectados por la guerra o los conflictos (TeamUp); otro que utiliza el boxeo para desafiar los estereotipos y empoderar a las jóvenes de Kenia (Boxgirls); un proyecto de fútbol destinado a educar y elevar a la población sin hogar de Chennai (Slum Soccer); un programa cuya misión es hacer que el deporte sea inclusivo para las personas con discapacidad en Sudáfrica (Made For More) y un proyecto en Alemania que utiliza los deportes de acción para ayudar a niños huérfanos y migrantes a integrarse en nuevas comunidades (High Five).