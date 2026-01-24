El milagro más imposible que podría clasificar a los Hispanos para semifinales

Con tres derrotas consecutivas, los Hispanos han dicho ya adiós a la lucha por las medallas en el Europeo de Balonmano que coorganizan Dinamarca, Suecia y Noruega... salvo que se produzcan una serie de combinaciones en los siete encuentros restantes del Grupo B de la Ronda Principal.

Tras las victorias contra Serbia (29-27) y Austria (25-30), la selección española sufrió un doloroso KO frente a Alemania (32-20) en el cierre de la primera fase que recordó los 'fantasmas' de la semifinal de los Juegos de París. Esas dudas se han multiplicado en la segunda fase, con sendas derrotas ante Noruega (34-35) y ante la mejor selección del planeta, Dinamarca (31-36).

A la conclusión del encuentro, las caras de uno de los combinados más jóvenes del torneo eran un poema. Por cierto, que el benjamín del equipo y uno de los jugadores más jóvenes del torneo, el lateral derecho Marcos Fis (18 años, Fraikin Granollers) se echó el equipo a sus espaldas contra los daneses con nueve goles en una nueva muestra de que ya está preparado para jugar en el Barça en 2027 cuando acabe su actual contrato.

Con cero puntos de seis posibles en esta Ronda Principal, España aún aspiraría a terminar tercera para jugarse la quinta plaza de un Europeo que tan solo da plaza para la cita de 2028 al campeón y para el Mundial a los tres medallistas. Sin embargo, hay una posibilidad que permitiría a los de Jordi Ribera acabar segundos y que ha avanzado el compañero Jaume Rielo, de RNE.

La primera premisa llegará a continuación, ya que Alemania tendría que ganar sus tres partidos y esa tarea empezará este mismo sábado a partir de las 20.30 horas contra Noruega. La subcampeona olímpica también tendría que derrotar el lunes a Dinamarca y el miércoles a Francia en un partido en el que los de Alfred Gislason ya no se jugarían nada.

Evidentemente, los Hispanos no podrían fallar... pero hay algo más. Antes de derrotar a Portugal en la última jornada, este lunes sería necesaria una victoria contra Francia por una buena diferencia de goles goles, ya que en ese hipotético quíntuple empate a cuatro puntos la selección de los blaugranas Dika Mem y Ludovic Fàbregas tienen ahora +9 a falta de un partido por el -6 español a falta de dos.

Siguiendo con esta especie de carta a los Reyes Magos fuera de fecha, el lunes Portugal tendría que vencer a Noruega y el miércoles Noruega tendría que vencer a Dinamarca. En ese caso, Alemania sería primera de grupo con 10 puntos y España, Francia, Dinamarca, Portugal y Noruega, todos cuatro.

Además, habría que estar pendientes de los 'goal-averages' del resto de selecciones, por lo que el último día todo apunta a que no bastaría simplemente con ganar a los lusos de Luís Frade y de los hermanos Costa (Kiko y Martim) también por bastante diferencia. En ese caso, tocaría esperar después a la victoria alemana contra Francia y a un triunfo noruego por un determinado número de goles contra los daneses. Imposible, ¿verdad?