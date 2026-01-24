España - Dinamarca, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy

En Directo
España-Dinamarca Europeo de Balonmano | 30' 14-16
En la última jugada del partido, España ha defendido muy bien y ha podido salir al ataque encontrando el gol. Una diana que deja a los Hispanos a dos de diferencia solamente.
Descanso en Dinamarca.
¡Goooooool de Españaaaaaa! Marcos pone el 14-16 y se llega así al descanso.
Mal ataque de España que se ha vuelto a poner a tres de diferencia. Tiempo muerto para los daneses.
¡Goooooool de España ! Marcos anota su segundo gol y se pone a dos de diferencia.
Buena defensa de España que busca recortar a dos tantos de diferencia.
¡Gooooool de Españaaaaaa! Jugada de estrategia tras el tiempo muerto. Gran gol de Álex.
Tiempo muerto de Jordi. Dinamarca se ha puesto con un +4 en el marcador. Veremos si España puede recortar distancia. El nivel de Dinamarca está sidendo muy bueno. El mejor del choque está siendo Pytlick con 5 tantos.
¡Arribaaa el lanzamiento de Agustín!
Dos minutos para Víctor Romero.
