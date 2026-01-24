¿Misión imposible para los Hispanos en el Europeo?

Los Hispanos aún maldicen los últimos 12 minutos del partido ante Noruega en los que desperdiciaron una ventaja de tres goles (26-23) por culpa de la mala defensa del siete para seis y de las precipitaciones en ataque, con mención especial para la jugada final en la que ni lanzaron pese a atacar contra tan solo cuatro jugadores de pista.

Esa decepción se suma a la de Alemania y las 'semis' son una quimera con cero puntos de cuatro posibles. El equipo de Jordi Ribera está obligado a derrotar este sábado (18 h.) a la mejor selección del balonmano mundial y olímpico, la Dinamarca del meta azulgrana Emil Nielsen y el astro Mathias Gidsel (Füchse Berlin) que además juega en casa.

Esas derrotas no deben ocultar el trabajo de un equipo joven con seis menores de 25 años y Marcos Fis (18), Ian Barrufet (21) y Víctor Romero (21) por debajo de 22. Tan solo Àlex Dujshebaev (33) y Abel Serdio (31) superan la treintena, con otros como los azulgranas Petar y Djordje Cikusa (20) o Ferran Castillo (21) llamando a la puerta.

¿Tiene esta España opciones reales de derrotar a una máquina casi sin fisuras como la danesa? Oro en los Juegos Olímpicos de París y en los últimos cuatro Mundiales, el equipo que dirige Nikolaj Jacobsen no reina en Europa desde 2012 y perdió la última final con Francia... ante la que también cayó en la primera fase del Europeo (32-30).

Además, ante 15.000 almas en el Jyske Bank Boxen de Herning en un país que ama el balonmano. Junto a Nielsen y a Gidsel, su nómina de figuras es infinita: los exazulgranas Kevin Möller (Flensburg) y Lasse Andersson (Füchse), Simon Pytlick (Füchse), Magnus Saugstrup (Magdeburgo), Mads Hoxer (Aalborg) o Rasmus Lauge (Silkeborg).

"Hay que levantarse lo antes posible y volver a lo que estábamos haciendo bien en los anteriores partidos. Por supuesto, tratar de corregir los errores, pero lo más importante es que nos centremos en lo que estamos haciendo bien y levantar el ánimo para seguir peleando", comentó en la previa Àlex Dujshebaev.

"La selección compite, está ahí, pero nos falta ese punto de madurez en los momentos clave para cerrar los partidos. A veces somos un poco inocentes y eso se paga ante selecciones de este nivel. Mientras estemos vivos vamos a darlo todo. Ése es el ADN de esta selección", terció el 'guerrero Antonio Serradilla (especialista defensivo).

Caso de victoria, los de Jordi Ribera tendrían que repetir triunfo el lunes contra la vigente campeona Francia de los azulgranas Dika Mem y Ludovic Fàbregas para cerrar también con triunfo el miércoles contra la Portugal del barcelonista Luís Frade y de los deseados hermanos Costa, Kiko (sobre todo) y Martim.