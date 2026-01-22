En Directo
Balonmano
España - Noruega, en directo: sigue el partido del Europeo de balonmano, en vivo hoy
Sigue en directo el España - Noruega del Europeo de Balonmano de 2026x
Con menos de 50.000 habitantes, Herning es un importantísimo eje de congresos, ferias y reuniones al más alto nivel en temas comerciales e internacionales.
DESCANSO (16-16)
A punto de empezar la segunda parte en el imponente Jyske Bank Boxen de Herning, una instalación espectacular que está prácticamente en medio de la nada.
DESCANSO
Nos tomamos un pequeño respiro y volvemos con ánimos renovados.
DESCANSO
España debe corregitr dos aspectos si quiere derrotar a Noruega. Limitar las pérdidas en ataque y bajar más rápido a defender, algo que los escandinavos están haciendo a la perfección.
DESCANSO: ESPAÑA - NORUEGA (16-16)
Buena parada de Biosca y el lanzamiento sobre la bocina en golpe franco de Garciandia lo detiene el meta Haug con el brazo. Todo por decidir en Herning.
ESPAÑA - NORUEGA (16-16)
Nuestro compañero Jonathan Moreno, con sus conocimientos de noruego, nos comenta que el técnico les ha pedido aguantar unos segundos y lanzarse contra el centro defensivo español. Vamos a ver.
ESPAÑA - NORUEGA (16-16)
Empata Víctor Romero en su segundo tanto y hay tiempo noruego a 32 segundos del descanso.
ESPAÑA - NORUEGA (15-16)
¡Qué bueno es Grondahl! Aguanta los contactos y marca.
MINUTO 28: ESPAÑA - NORUEGA (15-15)
Siete metros y sale Aleix Gómez con su varita para anotar el 4/4.
ESPAÑA - NORUEGA (14-15)
Dani Dujshebaev rompe una sequía de casi seis minutos.
