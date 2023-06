Jacobo Liencres Nuevo Embajador de ITTI SPORTS

Por eso ITTI SPORTS se acerca a él para ficharle, en este caso, no como jugador, sino como embajador de sus programas deportivos. ¿Por qué? Porque ITTI SPORTS y Jacobo comparten un importante territorio vital: ambos provienen de entidades muy consolidadas y quieren posicionarse en la industria, revolucionando el mercado y siendo disruptivos y diferentes. Jacobo quiere formar parte de esta institución, porque desde ITTI Sports quiere animar a los jóvenes a estudiar en una institución que tenga los valores actuales sin perder la calidad y el nivel del networking que es imprescindible tener si se quiere trabajar en esta industria tan competitiva.

Ambas partes coinciden en que hay miles de Masters de gestión deportiva, pero lo que se quiere conseguir en ITTI SPORTS es crear un máster asequible, de calidad y con el más alto nivel de profesorado, contando con profesionales como Ryan Noris del Tottenham, Maheta Molango de la PFA, Alejandra Salmerón de la FIA, Alexandra Gómez de Fifpro, Aldo Liceti de Nike, Alex Isern de ISL Agency, entre otros muchos grandes nombres de la industria.

Jacobo está ya totalmente involucrado con el proyecto y formará parte como speaker en la esports onsite week, junto con Alvaro845, para dar los mejores consejos y la mejor formación a esta nueva generación que llega pisando fuerte y que quiere entrar en este mundillo por todo lo alto. Esto solo lo podrán hacer de la mano de los cracks que se han comprometido como embajadores de ITTI SPORTS.

De esta forma, ITTI se convierte en la escuela de referencia que a día de hoy ya está formando a los futuros líderes de la industria pues Javi Freestyle es alumno del THE SPORTS MBA ITTI Jacobo Liencres será un futuro alumno del Master’s in international Sports Management que se hace en colaboración con la RFEF, Jon Manzano de YouPlanet se ha sumado como Director en el Executive Program in esports Management junto con el Barça Innovation Hub y María Garrido, ex futbolista y actual periodista deportiva, es una de nuestras embajadoras y profesora del mismo THE SPORTS MBA.