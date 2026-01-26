Los azulgranas Domen Makuc y Blaz Janc hacen soñar a Eslovenia

Eslovenia es diferente a nivel deportivo en todos los sentidos. A principios de cada verano, los profesores universitarios reciben una lista con los deportistas de elite que tendrán a su cargo para que les den todas las facilidades en un ejemplo palmario de los éxitos de un país con poco más de dos millones de habitantes.

La identificación de los eslovenos con sus ídolos es total y todos destacan por su cercanía. En Ljubljana (la capital) es habitual ir a por pan y toparse con un medallista olímpico. Fue sobrecogedor ver llorar como a un bebé al azulgrana Blaz Janc tras perder el partido por el bronce contra España en los Juegos de París'24.

"Era nuestro momento", comentó el comodín azulgrana, un jugador extraordinario capaz de brillar como extremo derecho, como lateral zurdo o como central. "Algún día me pondré de portero", ha bromeado con SPORT. En aquella cita no estuvo Domen Makuc tras la lesión de rodilla que lo mantuvo casi un año KO.

Makuc y Janc lo han ganado todo en el Barça / JAVI FERRANDIZ

En plena renovación, la selección balcánica no superó ese 'palo' y cayó en la Ronda Principal del Mundial de 2025 (13ª), pero el deporte da segundas oportunidades y el equipo en el que militan Blaz Janc y su compañero azulgrana Domen Makuc (se irá al Kiel en julio) depende de sí mismo para alcanzar las 'semis.

Lo mejor para el Barça es que están siendo clave para Uros Zorman, un mito del extinto Ciudad Real. A falta de enfrentarse a Croacia (martes) y a la Islandia del blaugrana Viktor Hallgrimsson (miércoles), Eslovenia comparte con ambos y con Suecia el liderato con cuatro puntos; si ganan los dos duelos, estarán en 'semis'.

Domen Makuc está siendo una de las sensaciones del Europeo. El central azulgrana afrontaba la cita tras su mejor mes y medio como azulgrana, mucho más fuerte físicamente y con un desborde que ha tardado en recuperar tras su grave lesión de rodilla, algo evidentemente normal.

Uros Zorman, seleccionador de Eslovenia / EFE

Tanto, que es el tercer máximo realizador del torneo con 37 goles (los mismos que el danés Simon Pytlick), tan solo por detrás del luso Kiko Costa con 43 (uno de los grandes objetivos del Barça) y del actual mejor jugador del planeta, el también danés Mathias Gidsel con 39.

Eslovenia ganó el domingo a Hungría (35-32) con tantos goles de siete de un Domen Makuc que comparte equipo con su hermano pequeño Andraz (23 años). La estrella fue Blaz Janc con 12 goles de 2 intentos, a quien el técnico azulgrana Carlos Ortega califica como "el jugador al que todo entrenador querría tener".

Además de liderar al equipo por su experiencia ya sin el exazulgrana Jure dolenec (retirado), ni Blaz Blagotinsek, Miha Zarabec o Aleks Vlah, el canterano del Celje está maravillando a nivel productivo y es el séptimo máximo goleador del Europeo con 30 goles. ¿Podrán llevar a su país a la lucha por las medallas?