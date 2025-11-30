Un enorme Hallgrimsson emula a Nielsen y Petar Cikusa asoma la cabeza

A tres días de recibir al PSG en el Palau en un duelo que podría suponer el pase virtual a cuartos en la Champions, el Barça se impuso este sábado por 29-40 en la pista del Bada Huesca en el partido que cierra la undécima jornada de una Liga NEXUS ASOBAL que lidera con 20 puntos, dos más que el BM Logroño y con un partido pendiente.

Bada Huesca - Barça (balonmano, Liga NEXUS ASOBAL), 30/11/2025 LIGA NEXUS ASOBAL HUE 29 40 BAR Alineaciones BADA HUESCA, 29 (16+13): Gabor Decsi (p., 1'-30'), Ignacio Suárez (3), Samuel Cordiés (2), Artur Parera (7), Frank Cordiés (4), Drasko Nenadic, Dani Pérez -siete inicial-, Fradj Ben Tekaya (p.s., 31'-60'), Yoel Cuni Morales, Alfonso Rodríguez (2), Fabricio De Souza (1), Aurélien-Morgan Tchitombi (3), Carlos Pérez (1), Óscar García (2), Dani Pérez (2, 1p.), Lorenzo Nasarre (1) y Saa Amjad (1). BARÇA, 40 (20+20): Viktor Hallgrimsson (p.), Seif Elderaa (3), Jonathan Carlsbogard (3), Ludovic Fàbregas (3), Dika Mem (1), Adrián Sola (5), Dani Fernández (7, 2p.) -siete inicial-, Djordje Cikusa (6), Ian Barrufet (4, 3p.), Antonio Bazán, Petar Cikusa (4)> y Luís Frade (2).

Carlos Ortega sigue con su política de rotaciones y no viajaron Domen Makuc ni Blaz Janc, mientras que no jugaron ni Tim N'Guessan ni Aleix Gómez y el encargado de defender la portería fue Viktor Hallgrimsson. El islandés no se resigna al papel de suplente del astro danés Emil Nielsen y maravilló en la primera parte con 12 paradas (44%).

El equipo que dirige José Francisco Nolasco, que tan solo había perdido como local ante el Fraikin Granollers (33-41), planteó el partido con valentía y tan solo perdía por dos goles al paso por el minuto 12 (5-7), después de que el húngaro Gabor Decsi detuviese sendos 'siete metros' a Dani Fernández y a Ian Barrufet.

El segundo gol del exazulgrana Artur Parera (magnífico con 7/7) y uno del brasileño De Souza acercó a los oscenses a un solo gol (9-10, min. 16:07), pero un parcial de 0-4 que lideró Dani Fernández con dos goles (uno de penalti) y un robo empezó a distanciar a los visitantes (9-14, min. 19:19) en una primera parte que cerró Dani Fernández con un precioso gol de rosca (16-20).

Dika Mem dirige la charla en un día muy gris para él / FCB

Adrián Sola incluso mejoró esa rosca en un Barça que se llegó a mandar por siete goles (19-26, min. 37:30) en un partido muy gris de un Dika Mem que es noticia por su casi segura marcha al Füchse Berlin en 2027... o en 2026 si hay algunos cientos de miles de euros de por medio.

El galo acabó con 1/4 y tres pérdidas con exhibición incluida del tunecino Ben Takaya, pero siguió trabajando y provocó una falta en ataque. Mientras, Petar Cikusa empieza a levantarse y se echó el equipo a sus espaldas con cuatro goles y un solo fallo, dos recuperaciones bajando embalado, dos asistencias y un siete metros provocado.

Así las cosas, el cuadro azulgrana fue aumentando su ventaja sin prisas con más paradas de Hallgrimsson (22 en total), los hermanos Cikusa a muy buen nivel y Antonio Bazán haciendo el trabajo sucio en el pivote. Dos penaltis con càtedra incluida de Ian Barrufet situaron el +10 (28-38) y al final el marcador fue 29-40.

La nota negativa es que Dika Mem sigue en un túnel del que debe salir para liderar al equipo como en los últimos nueve años y medio. Entre todos lo recuperarán y a buen seguro que esto será un simple bache. En el lado contrario, excelente Hallgrimsson y muy bien Petar Cikusa... y su hermano Djordje con seis goles llenos de potencia.