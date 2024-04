Yuri: "Cambiaría todos mis títulos por ganar esta Copa con el Athletic"

Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club, aseguró que conquistar la Copa del Rey el próximo sábado en Sevilla supondría "poner el broche de oro" a su carrera y confesó que cambiaría "todos los títulos" que ha conseguido por alzar el trofeo en La Cartuja.

"Ganar una Copa con el Athletic sería especial. En caso de no hacerlo me iría con la sensación de que me va a faltar algo", confesó en la jornada con la prensa previa a la final el lateral zurdo, que en la temporada 2017-2018 ganó Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa en Francia con el París Saint-Germain, y en 2021 la Supercopa con el Athletic.

"Nos lo merecemos todos. La ciudad, el club... Ojalá se haga realidad y lo podamos disfrutar todos", recalcó el futbolista "contagiado de la ilusión" que cada día le transmiten por la calle los aficionados.

Por otro lado, el defensa es consciente de que "la gente cree que tenemos que ganar porque" son "favoritos", pero tiene claro que en este tipo de partidos "no hay favoritos porque "en una final hay mil detalles que se ponen a favor o en contra".

Iñaki Williams sueña con la copa

El delantero Iñaki Williams aseguró que en el Athletic Club están viviendo los días previos a la final de la Copa del Rey "muy tranquilos" por la confianza que tienen en el trabajo realizado hasta ahora y recalcó que una de las claves para poder superar el sábado al Mallorca en La Cartuja será "jugar con valentía y sin miedo a perder".

Williams aseguró que es "un sueño" volver a disputar una final con público como en 2015 después de haber jugado las de 2020 y 2021 a puerta cerrada a causa de la pandemia y evitó hablar "de lo que puede ser" apostando por el lema que él mismo hizo popular de "a lo bajini".

"Ya nos ha tocado perder finales y en la vida se pierde más que se gana. Hemos dado una lección al mundo del fútbol. El año pasado nos eliminó Osasuna -en semifinales- y ahora nos colamos en otra final. Tenemos una gran responsabilidad que va a haber que gestionar y vamos a hacer todo lo posible por llevarnos ese titulo", reflexionó.