Melamed rescata al Espanyol en La Palma

El '21' blanquiazul tiró del carro en la visita a un férreo Atlético Paso y decidió con un postrero tanto que evitó un mayor sufrimiento La peor noticia de la noche fue la lesión de Keidi Bare. El albanés apoyó mal en un salto y dejó el césped sin poder apoyar el tobillo derecho

El Espanyol casi se quema en La Palma. Un gol de Nico Melamed en el tramo final evitó el batacazo contra el Atlético Paso, equipo que está sufriendo en Segunda Federación pero que jugó muy bien sus cartas para complicarle la vida al conjunto de Diego Martínez.

FICHA TÉCNICA Copa del Rey PAS 0 ________________ 1 ESP ALINEACIONES Atlético Paso Arellano; Óscar González (Dawda, 84’), Pelon, Ayoze, Williams; Hidaka (Piera, 67’), Roberto Moreno (Bolaños, 84’), Alberto Martínez, Armiche (agoney, 67’); y Aridane (Borja Martín, 73’). Espanyol Joan Garcia; Óscar Gil, Cabrera, Simo (Expósito, 59’), Oliván; Lazo (Braithwaite, 59’), Calero, Keidi Bare (Vini Souza, 70’), Melamed; Joselu y Puado (Darder, 70’). Gol 0-1 M. 80 Melamed. Árbitro Soto Grado (riojano). T.A.: Óscar González (61’) / Keidi Bare (61’). Incidencias Municipal de El paso. 2.600 espectadores.

El técnico gallego dispuso un once bastante reconocible, sabiendo que no estaba el horno para bollos. Pese a la superioridad individual, el conjunto perico fue incapaz de poner en serios aprietos al equipo palmero. Melamed avisó en el minuto 4 con un disparo tras un control orientado pero Arellano tapó muy bien. No hubo más acercamientos catalanes a excepción de un escorado remate de Puado y un tiro libre lejano del propio Nico.

El elenco de Yurguen Hernández, ordenado atrás, buscó sorprender por las bandas y ahí cobró especial protagonismo Hidaka, que dio algún que otro susto a la zaga catalana por la derecha. Bonita su indumentaria, que ya lució contra el Murcia en la primera ronda, conmemorativa de su primera participación en la Copa y con los colores de la lava y el fuego después de la erupción vivida por el volcán de Cumbre Vieja ahora hace un año.

Tras el paso por vestuarios volvió a probarlo Melamed, con un disparo lejano. El ‘21’ era protagonista en todas partes, tirando del carro de un equipo que no le acompañaba. Reclamó un posible penalti por manos de Calero el conjunto canario, que con el paso de los minutos ya le escasearon las fuerzas.

Puado, en un doble remate, se acercó a un tanto que finalmente conseguiría Melamed. Ya con Braithwaite, Edu Expósito, Vini Souza y Darder sobre el verde, el Espanyol deshizo la igualada con un centro de Oliván que Joselu templó con la espuela y Nico entró con todo para rematar de primeras.

Se libró del KO el Espanyol, cuya peor noticia fue la lesión de Keidi Bare. El albanés apoyó mal en un salto y dejó el césped sin poder apoyar el tobillo derecho.