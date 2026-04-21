La IA desaconsejó el fichaje de Matarazzo: "Me dijo que no era buen entrenador para la Real Sociedad"

La noche copera en Anoeta confirmó el gran momento de la Real Sociedad. El conjunto donostiarra superó al Atlético de Madrid en un duelo de máxima exigencia que se resolvió en la tanda de penaltis para proclamarse campeón de la Copa del Rey y reforzar la sensación de que el equipo ha dado un salto competitivo en los últimos meses. El triunfo no solo alimenta la ilusión de la afición, sino que también consolida un proyecto que parecía tambalearse a comienzos de curso.

La llegada de Pellegrino Matarazzo marcó un antes y un después. Tras un inicio irregular con Sergio Francisco, la dirección deportiva liderada por Erik Bretos apostó por un perfil poco mediático pero con una idea muy clara de juego. El técnico transformó rápidamente al equipo, dotándolo de orden, intensidad y una lectura táctica que ha permitido pasar de mirar de reojo la zona baja a competir por objetivos mucho más ambiciosos. Apenas seis meses después de su llegada, el impacto ya es tangible tanto en resultados como en sensaciones.

En ese proceso de elección aparece una anécdota reveladora contada por el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, durante su intervención en 'El Larguero'. El dirigente reconoció en la 'Cadena SER' las dudas iniciales ante un entrenador al que apenas conocía y recurrió incluso a la inteligencia artificial para orientarse. "Erik me dijo Matarazzo y yo le pregunté a la IA si era buen entrenador para la Real Sociedad; me dijo que no".

Sin embargo, la confianza en su director deportivo resultó decisiva. "Menos mal que confié en Erik", admite Aperribay tras comprobar el rendimiento del equipo. La historia tuvo un giro curioso después de las semifinales ante el Athletic Club, cuando el presidente volvió a consultar a la IA. "Tras las semifinales contra el Athletic, me dijo que era excelente", explicó en una graciosa confesión.

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Más allá de la anécdota, Aperribay también destacó el impacto personal que le causó el técnico en las reuniones previas a su contratación. "No le conocía y en la primera reunión me impactó porque conocía todo de todos. Tenía un análisis de la Real Sociedad impresionante", recordó, desvelando que no tomó la decisión definitiva hasta la quinta reunión. El anuncio oficial se produjo en plena competición copera, coincidiendo con el encuentro ante el Eldense, cuando el club ya tenía claro que había encontrado al líder ideal para reconducir la temporada. Y la apuesta ha sido un acierto absoluto...