Alberola Rojas, a Simeone: "Aquí mando yo, estate tranquilo"

La final de la Copa del Rey dejó un auténtico espectáculo tanto para las aficiones de ambos equipos como para el espectador neutral. Incluso así lo interpretó el colegiado del encuentro Javier Alberola Rojas, que protagonizó las primeras imágenes de la RefCam en España.

El duelo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid fue el primero de la historia del fútbol español que contó con la retransmisión en vivo de imágenes desde la perspectiva del árbitro, que portó una cámara que también estará presente en varios partidos de LaLiga de aquí al final de temporada, entre ellos el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid.

Ahora, dos días después de la conquista del título por parte del club 'txuri-urdin', la RFEF hizo público un vídeo con más imágenes del encuentro, añadiendo el audio de las conversaciones entre Alberola Rojas y los futbolistas de ambos equipos.

Los momentos más tensos, eso sí, los vivió con Diego Simeone, que en un momento de máximo nerviosismo protestó que la Real Sociedad quería sacar una falta desde más adelante de donde se había producido. "Aquí mando yo, ¿eh? Tranquilo. Estate tranquilo", le espetó el árbitro al Cholo.

No fue el único episodio con Simeone como protagonista. El técnico rojiblanco consideraba que la Real perdía mucho tiempo fingiendo lesiones o molestias. "Siete días que llevan descansando ellos, siete días", le decía el argentino al árbitro, sobre el tiempo de descanso que tuvo el conjunto vasco con relación a un Atlético que venía de disputar las semifinales de Champions. "Porfa, porfa. Con calma", le contestó Alberola Rojas, mandándole dentro del área técnica.

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También destacó el discurso ofrecido por el colegiado castellanomanchego tras la finalización de la prórroga: "Ha disfrutado todo el mundo un montón. Habéis hecho un partidazo los dos, pase lo que pase, que gane el mejor. La gente, todo el mundo está contento". Y ya en los penaltis, bromeó con Unai Marrero, portero de la Real, para rebajar la tensión: "Si te adelantas y lo paras, no sirve de nada".