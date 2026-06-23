Otra contra perfecta del Atlético y gol de Lookman / RFEF

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Atlético de Madrid - FC Barcelona: El gol de Ademola Lookman

El Atlético de Madrid amplió su ventaja ante el FC Barcelona con el tercer tanto de la noche en el Metropolitano.La jugada nació en los pies de Antoine Griezmann, que filtró para la carrera de Giuliano Simeone. El argentino cedió atrás para Julián Álvarez, que dejó el balón de primeras para la llegada de Ademola Lookman.El disparo raso y ajustado al palo largo desató la fiesta rojiblanca y puso el 3-0 en la ida de semifinales de Copa.