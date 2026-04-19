Lo que no se vio de la final de la Copa del Rey: la premonición de Oyarzábal, una RefCAM y el homenaje a Aitor Zabaleta

El Estadio de La Cartuja de Sevilla volvió a ser, una edición más, escenario de la final de la Copa del Rey. Un duelo entre Atlético de Madrid y Real Sociedad que cayó del lado 'txuri-urdin' con Unai Marrero como el gran protagonista.

El encuentro dejó varias imágenes que quedarán en la retina, como la carrera de Oyarzábal saludando a la multitud de aficionados que acudieron a apoyar al equipo para resarcirse de aquella final de la temporada 2019-20 que la Real ganó al Athletic pero que se celebró sin público a causa de la pandemia de la covid. Un duelo que se solventó precisamente con un tanto desde el punto de penalti del capitán. Ese gesto de Oyarzábal mientras practicaba lanzamientos desde los once metros sirvió como una especie de premonición.

Aunque ya había sido sustituido y no pudo participar en la ronda de penaltis que decantó el partido, el 10 estuvo junto a sus compañeros durante la tanda, aunque no quiso mirar y estuvo de espaldas, abrazado al resto, en cada uno de los lanzamientos. Después de que Kubo transformara la última pena máxima, Marrero celebró la victoria subido a la espalda del propio Oyarzábal.

No fue el único que tuvo que ser remolcado por un compañero. Remiro, fundido sobre el verde, tuvo que ser rescatado por Barrenetxea para unirse a las celebraciones mientras muchos seguidores rojiblancos lloraban desconsolados en las gradas tras la derrota de su equipo.

Los seguidores del conjunto vasco quisieron también rendir homenaje a Aitor Zabaleta, un aficionado de la Real Sociedad que murió asesinado por un miembro del grupo ultra rojiblanco Bastión, en la previa de un Atlético de Madrid - Real Sociedad en 1998, desplegando un enorme tifo con su imagen. "Vamos a hacerlo por ti, Aitor. Hoy más que nunca. Siempre en el recuerdo", escribía en sus redes sociales la Real Sociedad, con un vídeo del momento en el que se descubrió el homenaje en el campo sevillano.

Tampoco faltó la pitada al himno nacional que abrió, como es habitual, un partido de estas características. Los aficionados 'txuri-urdin' quisieron hacerse oir por encima de las notas musicales mientras en el palco las autoridades intentaban mantener la cara de póker.

Estreno de la RefCAM

Tras los protocolos dio comienzo la final que incluía una novedad en lo que al arbitraje respecta. El colegiado, Arberola Rojas, saltó al césped con una pequeña cámara incorporada a una especie de auriculares con la que mostrar imágenes desde su punto de vista. A través de esta RefCAM, por primera vez y tras realizarse algunas pruebas durante algunos partidos, los telespectadores podrían ver las imágenes como el propio árbitro del encuentro, desde cómo se anota los nombres de los amonestados hasta qué le dicen los jugadores...

Otra de las imágenes del partido llegó con el segundo gol del Atlético de Madrid, el de Julián Álvarez en el 83' que forzaba la prórroga, un gol vital para los intereses rojiblancos que quedó patente en el gesto de Simeone. El técnico rojiblanco suele pasar los partidos de su equipo dando paseos e indicaciones desde la banda y tras la diana, estaba listo para saltarse todas las líneas y correr en busca de su jugador para darle un abrazo y expresarle así la importancia del tanto. Por desgracia para los colchoneros, de poco sirvió al final.

Unas horas antes del encuentro, los aficionados tiñeron Sevilla con los rojos, blancos y azules de sus respectivos equipos y convivieron en harmonía, haciendo sus propias quinielas, como la de un seguidor 'txuri-urdin' que deseó ganar la final copera y que el Atlético se quedara con la de Champions.

¿Otra premonición? Por el momento, el Atlético deberá superar las semifinales contra el Arsenal.

Celebración en el césped

Una vez finalizados los protocolos de entrega de medallas y de la Copa, la fiesta se desató sobre el césped. Al más puro estilo noventero, la música inundó el estadio de La Cartuja y los bailes 'estilo libre' no se hicieron esperar.

Antes, varios jugadores del Atlético, entre ellos Antoine Griezmann y Julián Álvarez se acercaron a felicitar deportivamente a sus rivales por la victoria.

La plantilla del conjunto vasco, más allá de los bailes y los abrazos, tuvo tiempo también para unirse a su afición en el homenaje a Aitor Zabaleta. Juntos en el centro del campo dedicaron unos segundos de calma reunidos ante la Copa y una camiseta de la Real con el apellido 'Zabaleta' escrito en ella.