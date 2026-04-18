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COPA DEL REY

Así está la clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey: última oportunidad para Griezmann

Consulta cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey antes de la final y cuántos goles han marcado Raúl García, Griezmann y Rodrigo Riquelme

Griezmann quiere asaltar la clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey

Griezmann quiere asaltar la clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Copa del Rey 2025/26 se prepara para su esperado colofón final con la final entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. La disputa del partido por el título no solo coronará a un nuevo campeón en el torneo del K.O, también definirá la identidad del máximo goleador de la presente edición.

Las habituales rotaciones de los equipos de Primera División en las primeras rondas, sumada a la tardía incorporación de los participantes de la Supercopa de España, dibujan una ajustada carrera por el 'Pichichi' de la competición en la que acostumbran a 'colarse' nombres poco habituales en este tipo de clasificaciones. Este año, sin ir más lejos, ningún representante de Barça ni de Real Madrid opta a este prestigioso reconocimiento.

Con un único partido por disputarse, Raúl García apunta a erigirse como máximo goleador de la presente edición de la Copa del Rey. A pesar de quedar eliminado en octavos de final, el delantero de Osasuna estableció un registro de 7 goles que hasta la fecha ningún aspirante ha sido capaz de superar.

14/09/2025 Raul Garcia de Haro of CA Osasuna celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Rayo Vallecano at El Sadar on September 14, 2025, in Pamplona, Spain. DEPORTES Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

Raúl García, delantero de Osasuna / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

El único futbolista con opciones reales de igualar o mejorar este registro es Antoine Griezmann. El ariete del Atlético de Madrid cuenta con 5 dianas en su casillero particular, por lo que su acierto esta noche podría derivar en un cambio de orden en la clasificación de goleadores.

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¿Cómo está la clasificación de máximos goleadores de la Copa del Rey?

  1. Raúl García (Osasuna): 7 goles
  2. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid): 5 goles*
  3. Rodrigo Riquelme (Real Betis): 5 goles
  4. Carlos Vicente (Deportivo Alavés): 5 goles
  5. Jefté Betancor (Albacete): 4 goles
  6. Abdón Prats (Mallorca): 4 goles
  7. Juanmi (Getafe): 4 goles
  8. Toni Martínez (Deportivo Alavés): 4 goles
  9. Beñat Turrientes (Real Sociedad): 3 goles*
  10. Ademola Lookman (Atlético de Madrid): 3 goles*

*Aún pueden ampliar sus registros

Sea Griezmann o sea Raúl García, la única certeza es que la presente edición de la Copa del Rey tendrá un nuevo máximo goleador. La temporada pasada el agraciado fue Ferran Torres, que adelantó a Endrick al apuntarse uno de los goles en la final que disputaron FC Barcelona y Rea Madrid para dejar su casillero particular en 6 dianas.

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