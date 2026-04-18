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COPA DEL REY

Palmarés Copa del Rey: todos los ganadores y títulos de Real Sociedad, Barcelona y Real Madrid

Así queda el palmarés de la Copa del Rey tras la victoria de la Real Sociedad ante el Atlético de Madrid

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey 2025/26

La Real Sociedad conquista la Copa del Rey 2025/26 / Europa Press

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Real Sociedad es el nuevo campeón de la Copa del Rey. La victoria frente al Atlético de Madrid permite a los 'txuri-urdin' dar un paso al frente en el palmarés de campeones de la competición, aunque todavía se encuentran muy lejos de los grandes dominadores históricos.

La victoria frente al Atlético de Madrid en la presente edición sitúa a la Real Sociedad como octavo ganador histórico de la Copa del Rey. Los de Pellegrino Matarazzo, cuya última victoria en una final se remontaba a la temporada 2019/20, igualan el registro de 4 entorchados de RCD Espanyol y Real Unión de Irún.

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En el podio histórico de la competición se encuentran tres de los 'gigantes' del fútbol español, los únicos que nunca han descendido de Primera División. El FC Barcelona se erige como indiscutible 'Rey de Copas' gracias a los 32 títulos conseguidos, mientras que Athletic Club y Real Madrid completan los dos cajones restantes con 24 y 20 victorias respectivamente

El palmarés de la Copa del Rey

  • 32 títulos: FC Barcelona
  • 24 títulos: Athletic Club
  • 20 títulos: Real Madrid
  • 10 títulos: Atlético de Madrid*
  • 8 títulos: Valencia
  • 6 títulos: Zaragoza
  • 5 títulos: Sevilla
  • 4 títulos: Espanyol, Real Unión de Irún
  • 3 títulos: Real Sociedad*
  • 2 títulos: Betis, Deportivo de La Coruña
  • 1 título: Arenas de Getxo, Mallorca

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