Evenepoel: "No será fácil volver a ganar en San Juan"

El belga es, sin duda, el gran favorito para ganar la Vuelta a San Juan 2023 Espera estar a la altura de los mejores, con rivales de alto nivel, como el colombiano Egan Bernal

Remco Evenepoel, campeón del mundo y de la Vuelta, espera "emocionado" le comienzo de la Vuelta a San Juan que tendrá tendrá lugar del 22 al 29 de enero, una prueba donde el maillot arcoíris debuto con triunfo llevándose la general con solo 19 años.

Tres años después, Evenepoel sonríe ante el comienzo de la prueba mas importante de América Latina. Confía en llevarse de nuevo el titulo a su casa, ahora instalada en Calpe (Alicante).

"Estoy emocionado de estar aquí de nuevo, sé que no será fácil volver a ganar porque hay muchos corredores de América que vienen bien entrenados y serán complicados de batir. Para mi es un honor venir a San Juan, me trae grandes recuerdos y espero hacer un buen papel", dijo Remco ante los medios destacados a la carrera.

Aunque no haya contrarreloj en las 7 etapas de recorrido, Evenepoel espera estar a la altura de los mejores, con rivales de alto nivel, como el colombiano Egan Bernal.

"Siempre es bueno para mi tener cronos, pero hay que adaptarse a las circunstancias. Si quieren que vuelva el año que viene debe haber cronos, así podré disfrutar más. Ante todo estoy contento con volver a la prueba después del Covid. Aquí volvemos a estar todos juntos, eso es lo importante".

Evenepoel explicó las diferencias entre aquel chaval de 19 años que debutó en la carrera sanjuanina y el actual campeón.

"Ahora soy una persona y un corredor distinto al de hace 3 años. Ahora soy tres años mayor y han pasado muchas cosas en este tiempo, con muchas emociones, un accidente por medio, muchos triunfos... todo eso me ha cambiado. Ante todo me alegro de que puedo seguir compitiendo", dijo.

EL DESEO DE INSPIRAR

Ante todo, comentó Evenepoel, espera "inspirar a los más jóvenes para que puedan perseguir sus sueños".

"Espero hacerlo bien en la carrera donde debuté como profesional hace tres años. Trataremos de buscar victorias al esprint para Fabio Jakobsen y en el Alto del Colorado espero estar con los más fuertes, sobre todo con los escaladores colombianos que se han preparado bien para esta carrera. Espero competir con ellos y si puedo, volver a llevar el título a casa".

Evenepoel recordó la crisis que sufrió en 2019 en el Colorado, "en un día de mucho viento en el que no estuve muy atento y pasé apuros.

"Espero que este año no me suceda lo mismo, he estado entrenando estos días por allí y será una gran etapa para seguir por TV" .

Para preparar la prueba argentina, Evenepoel optó por llegar con antelación suficiente a San Juan para reconocer las principales etapas sobre el terreno.

"La mejor preparación ha sido venir unos días antes de la carrera. Ya estoy adaptado al calor y he podido reconocer algunas carreteras. Espero mantenerme psicológicamente relajado y disfrutar de todas las etapas. Aquí hay mucha afición, es un país hermoso para correr y me he divertido mucho toda esta semana desde que llegué."