Simeone, al ataque ante el Dortmund: Griezmann y Morata, titulares

El Atlético de Madrid afrontará el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Borussia Dortmund con su once de gala. El entrenador, Diego Pablo Simeone, no quiso guardarse nada para intentar encarrilar la eliminatoria en el Civitas Metropolitano, consciente de la dura cita que tendrá ante unos germanos que venderán muy cara la derrota.

EL ONCE DEL ATLÉTICO ANTE EL BORUSSIA DORTMUND

Sin los lesionados Memphis Depay, Thomas Lemar y Mario Hermoso, el argentino tiró de lo mejor que tiene para un compromiso en el que la victoria es menester. Pocas dudas quedaban en el once, casi todas reunidas en una defensa que formará con Witsel, Giménez y Azpilicueta, trío que ganó la partida a nombres como Reinildo, Paulista o Savic, que se quedarán en el banquillo.

En ataque, Simeone tampoco quiso inventar fórmulas, disponiendo de Griezmann y Morata para buscar las cosquillas de Kobel, guardameta del Dortmund, bajo palos. Al completo, el Atlético de Madrid formará con Oblak; Molina, Witsel, Giménez, Azpilicueta, Samuel Lino; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann y Álvaro Morata.

Por parte de los germanos, Edin Terzic tenía como principal duda la presencia de Emre Can, que no había entrenado en la última sesión. Finalmente, el Dortmund saldrá con Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Nmecha, Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Füllkrug, Sancho.