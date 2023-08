Himno de la Champions League: qué dice, idiomas, historia y letra

Escrita por Tony Briten en 1992, suena en la previa de cada partido cuando los jugadores salen al campo a partir de la fase de grupos Se basa en el estilo Handel, es interpretado por la Royal Filarmonic Orchestra y tiene versos en tres idiomas: inglés, francés y alemán

Uno de los principales emblemas de la Champions League es su himno. Inconfundible por su melodía y letra, suena antes de cada partido cuando los jugadores saltan al terreno de juego a partir de la fase de grupos. Su reconocido 'The Champions', cantado al final del mismo, es coreado al unísono por miles de aficionados que abarrotan los estadios en cada jornada. ¿Pero qué sabemos de esta canción?

Se creó en 1992. Escrito por el compositor inglés Tony Briten, es interpretado por la Royal Filarmonic Orchestra y se basa en una simfonía que hizo el también compositor alemán Georg Friederich Handel durante el siglo XVIII. La letra está compuesta por bersos en tres idiomas (inglés, francés y alemán) y habla de la importancia de la competición porque están los mejores equipos y se ve el mejor espectáculo.

Desde su creación se han echo todo tipo de versiones, rock, a capella, con instrumentos de viento y cuerda, guitarra o piano. Sea como sea, siempre que lo escuchamos nos recuerda que estamos a punto de presenciar un gran acontecimiento deportivo.

Esta es la letra completa del himno de la Champions

Ce sont les meilleures équipes (Están los mejores equipos)

Es sind die allerbesten Mannschaften (Están los mejores equipos)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Une grande reunión (Una gran reunión)

Eine grosse sportliche Veranstaltung (Un gran evento deportivo)

The main event (El gran evento)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)

Ils sont les meilleurs (Son los mejores)

Sie sind die Besten (Son los mejores)

These are the champions (Son los campeones)

Die Meister (Los maestros)

Die Besten (Los mejores)

Les grandes équipes (Los grandes equipos)

The champions (La Champions)