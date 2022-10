A por el efecto Sampaoli en Europa

El Sevilla espera que el cambio de técnico le impulse a ganar en Dortmund si aún aspira a pasar a octavos Hay dudas en el once, en el que no estará seguro el máximo artillero en Liga, Óliver, que no está inscrito

Partido trascendental para el Sevilla en Dortmund. Todo lo que no sea ganar dejaría al cuadro hispalense virtualmente fuera de la Champions y comprometería parte de sus opciones de Europa League, su opción más realista a día de hoy.

Un cambio de técnico siempre suele ir bien para sacudir al vestuario en pos de una reacción, si bien tanto futbolistas como afición tienen claro que Lopetegui tenía solo una parte de la responsabilidad. Buscará dar con la tecla Sampaoli, un viejo conocido que llevó al club a cotas de alto nivel en la 2016/17 pese a su abrupto final.

El preparador de Casilda apenas tuvo una sesión para preparar su debut contra el Athletic (1-1), en el que el equipo fue de más a menos pero mostrando mimbres como para poder enderezar el rumbo. Es un hueso duro el Dortmund, que atraviesa un buen momento tras lograr in extremis un empate contra el Bayern (2-2) que supo a triunfo y que es consciente de que una victoria este martes le podría garantizar matemáticamente el billete a octavos.

Surgen dudas en el once sevillista. Recuperar psicológicamente a sus pupilos es lo primero que ha hecho Sampaoli y poco a poco tratará de implantar su estilo de juego. La base de mimar el balón será la misma, aunque con un punto más de agresividad y asumiendo más riesgos. Dmitrovic, titular en el último duelo por las molestias de Bono, podría repetir bajo palos. Navas o Rakitic, sin minutos en su redebut, podrían ser de la partida en el balance entre rotaciones y equipo competitivo que buscará Sampaoli.

En-Nesyri tiene opciones de relevar a Dolberg mientras que Lamela es otro candidato a salir de inicio. Quien no estará seguro es Óliver, máximo goleador del equipo en Liga pero no inscrito en Europa. Fernando, Rekik y Corona, lesionados, tampoco pisarán la cuenca del Ruhr.

Por su parte, el Dortmund cuenta con las bajas conocidas de Haller, Dahoud, Morey y Reus, quien sí apunta al fin de semana. Meunier, Hummels y Reyna podrían reaparecer mientras que Kobel, ya recuperado, pugnará con Meyer en la portería.

Alineaciones probables:

Dortmund: Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Can, Özcan; Adeyemi, Bellingham, Brandt; y Modeste.

Sevilla: Dmitrovic; Navas, Nianzou, Marcao, Acuña; Delaney, Gudelj; Lamela, Rakitic, Isco; y En-Nesyri.

Árbitro: Srdan Jovanovic (Serbia).

Hora: 21.00.

Estadio: Westfalenstadion.