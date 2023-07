Propuesta mareante del Newcastle por Kvaratskhelia

El conjunto inglés estaría dispuesto a poner sobre la mesa 90 millones de euros para firmar al talento georgiano De Laurentiis, en cambio, no tiene previsto negociar por uno de sus mejores jugadores

La histórica temporada del Nápoles ha llamado la atención de los grandes clubes europeos, que se rifarán a las principales estrellas partenopeas durante el mercado de fichajes. Además del inminente traspaso de Kim Min-Jae al Bayern de Múnich, el vigente campeón del Calcio podría perder a una de las grandes revelaciones del curso, Kvaratskhelia.

Con el objetivo de desempeñar un buen papel en su regreso a la Champions League, el Newcastle se ha mostrado interesado en la contratación del talentoso extremo georgiano. Tal es el interés de las 'urracas' que, según 'Il Mattino', están dispuestos a poner sobre la mesa 90 millones de euros.

La oferta, pese a ser mareante, no parece suficiente para De Laurentiis. El máximo mandatario del Nápoles, célebre por ser un duro negociador, ya ha dejado claro que no contempla la salida de Kvaratskhelia salvo por una "oferta loca", y los 90 millones del Newcastle no satisfacen sus expectativas.

Para hacernos a una idea de lo que entiende De Laurentiis por “oferta loca”, no hay más que fijarse en Osimhen, por quien afirmó que debería llegar una oferta que rondase los 200 millones de euros para contemplar su traspaso.