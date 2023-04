Lautaro abre las puertas de la gloria al Nápoles

Lautaro certifica que el Inter vuelva puestos 'Champions' y acerca el tercer 'Scudetto' del Nápoles El Inter fue mejor en líneas generales, pero el Lazio supo aprovechar un error puntual de Acerbi

Un doblete del argentino Lautaro Martínez y dos asistencias del belga Romelu Lukaku dieron la vuelta a un choque entre Inter y Lazio (2-1), suficiente para que el Inter vuelva puestos 'Champions' y para que el Nápoles pueda certificar el tercer 'Scudetto' de su historia si gana al Salernitana.

FICHA TÉCNICA Serie A INT 3 ________________ 1 LAZ ALINEACIONES Inter Onana; D'Ambrosio (Dumfries 46'), Acerbi, Bastoni (Gosens 71')(De Vrij 86'); Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (Calhanoglu 61'), Dimarco; Lukaku y Correa (Lautaro 61'). Lazio Provedel; Marusic (Pellegrini 86'), Casale, Romagnoli, Hysaj (Lazzarri 86'); Milinkovic-Savic, Cataldi (Vecino 51'), Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni e Immobile (Pedro 68'). Goles 0-1 M.30 Anderson, 1-1 M.77 Lautaro, 2-1 M.83 Gosens y 3-1 M.90 Lautaro. Árbitro M.Guida. TA: D'Ambrosio (35'), Bastoni (62') / Zaccagni (21'), Marusic (83'), Romagnoli (99'). Incidencias Partido correspondiente a trigésimo segunda jornada de la Serie A, disputado en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán (norte).

Inter y Lazio se midieron en el Giuseppe Meazza con la necesidad de victoria y siempre pensando en los puestos de Liga de Campeones. El Inter tenía que sacar tres puntos para volver a meterse entre los tres primeros. El Lazio, para asentarse en el segundo puesto.

Pero el telón de fondo que había en este partido iba mucho más allá, con el Nápoles intentando pescar en río revuelto un resultado favorable para que la aritmética le permitiera coronarse campeón. Le valían dos resultados de tres posibles y, con algo de suspense, Lukaku y Lautaro abrieron las puertas para certificar el trámite y hacer historia.

El Inter fue mejor en líneas generales, pero el Lazio supo aprovechar un error puntual de Acerbi en defensa para abrir el marcador con un tanto de Felipe Anderson, tras una genialidad de Luis Alberto en forma de asistencia. A partir de ahí, el Lazio fue inferior pero supo resistir las embestidas de los 'nerazzurri', voluntariosos pero muy desacertados en los metros finales hasta el ingreso de Lautaro en el campo.

Y eso que la historia pudo ser muy diferente desde el inicio, porque el Inter llegó a ponerse momentáneamente por delante en el marcador gracias una bonita jugada colectiva que acabó con gol de Mhkitaryan, pero la posición adelantada de Correa, autor de la asistencia, invalidó el tanto.

Pocos minutos después llegó el error de Acerbi y el tanto del conjunto romano que desató los nervios interistas. Barella, Dimarco, o Dumfries gozaron de ocasiones claras que no pudieron concretar. Era el clásico partido del Inter en Serie A, incapaz de hacer daño pese al dominio.

Pero todo cambió con la entrada de su líder en la ofensiva. No hay Inter si Lautaro no está bien. El partido ante el Lazio fue simplemente la enésima prueba de ello. Ya no es que marque, es que mejora las jugadas de sus compañeros. Incluso un Lukaku que estaba pasando desapercibido se enchufó a tiempo para dar dos asistencias, una al 'Toro' y otra a Gosens.

Primero haciendo buena la asistencia de Lukaku en el minuto 78 y luego cerrando el choque con el tercero del Inter en el descuento tras el error del Lazio en defensa, Lautaro se convirtió a la vez en ídolo en San Siro por aparecer en el momento más complicado y, además, en Nápoles, que ya está de fiesta esperando certificar el 'Scudetto'.