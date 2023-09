Krätzig, un lateral que recuerda a Lahm

El Bayern está encantado con su nueva 'promesa' que ya ha debutado y marcado en cuatro días Frans Krätzig recuerda al lateral Philipp Lahm, toda una leyenda bávara. Su ídolo es Toni Kross

Frans Krätzig nació en 2003 y se ha formado en los Campus del Bayern desde que se fundaron y empezaron su funcionamiento. El director de desarrollo juvenil del Bayern, Jochen Sauer afirmó después del partido del Bayern que ganó por 7-0 ante el Bochum, "Es un sueño hecho realidad", sobre el debut del jugador el pasado fin de semana. El sueño aún no terminaría aquí.

En cuatro días ha conseguido debutar ante el Bochum y marcar en la Copa ante el Preussen Münsten, que ganó el conjunto bavarés por 0-4, para sellar el pase a dieciseisavos de final. El lateral izquierdo empieza a creerse que está formando parte de una de las mejores plantillas del mundo: "Ahora sí que empiezan a pasar cosas. Di el máximo, como siempre hago, ya sea en los partidos o en los entrenamientos".

El joven futbolista ya destacó en pretemporada con un gol y MVP del partido ante el Liverpool de Klopp, con un resultado positivo para los alemanes que se llevaron el duelo por 3-4 en el partido amistoso.

Thomas Tuchel está encantado con su evolución: "Lo ha hecho muy bien desde el primer día de la gira y se merecía esta oportunidad desde hace semanas. Es un futbolista inteligente y siempre está concentrado".

Un camino difícil por problemas de crecimiento

Frans Krätzig no lo tuvo fácil en sus inicios como futbolista por problemas de crecimiento. Mide 1,71. "Siempre era el más pequeño", explica cuando repasa su trayectoria. Cuando estaba en época adolescente tuvo que parar medio año y esto le frenó y le dejó con muchas dudas, porque no sabía si podría volver: "La lesión me ayudó a conocerme mejor. Fueron meses difíciles porque no sabía, a ciencia cierta, cuándo volvería".

A los 15 años fichó por el Bayern, abandonando el Núremberg. En aquel entonces el ahora lateral izquierdo jugaba como centrocampista y su ídolo era Toni Kross, el ahora jugador del Real Madrid: "Tiene una gran visión de juego y un fuerte disparo", explicaba Krätzig con 15 años.

En el filial, se 'reconvirtió' a lateral izquierdo por una necesidad. Su técnico entonces Holger Seitz convenció al futbolista que debía abandonar el centro del campo y apostar por ser un jugador de banda, muy condicionado por sus lesiones, Seitz consideraba que así podría abandonar su particular calvario.

Krätzig, lo recuerda con una gran felicidad: "Fue una situación extraordinaria, no me lo esperaba. Teníamos escasez de jugadores en esa zona y me acostumbré enseguida. Lo primero es defender la portería y, cuando me incorporo al ataque, todo lo que he aprendido en mediocampo estos años me ayuda. ¡Realmente es fantástico jugar en la izquierda!", explica.

Estar en el sitio adecuado

El futbolista no se encontraba en ningún plan para la gira veraniega de este 2023. Pero la lesión de Raphael Guerreiro hizo que Tomas Tuchel se lo llevara a la gira, donde participó activamente y fue MVP ante el Liverpool. Ahora es el recambio de Alphonso Davies, por lo que tendrá dificultad tener muchos minutos, ya que el de Canadá es intocable en el lateral del campeón de la Bundesliga. Por el momento, ya ha dado el paso y es conocido por todo el Bayern, un lateral a tener muy en cuenta en el futuro.