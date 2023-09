Xavi, un ojo en su equipo y otro en Guido Rodríguez

El centrocampista del Betis no ha desaparecido de la agenda azulgrana como posible refuerzo en el mercado de invierno El argento finaliza contrato en 2024 y sigue sin renovar con el conjunto andaluz

La de mediocentro es la única posición en el FC Barcelona que no está doblada. Si que es cierto que Xavi Hernández tiene diferentes alternativas en caso que tenga que dar descanso a Oriol Romeu pero carece de un jugador específico para esa posición tan clave para él.

Es por este motivo que desde la dirección deportiva del Barça no han cerrado la puerta a la posibilidad de incorporar a un pivote en el mercado de invierno si el fairplay permite inscribirlo, que no será fácil. Ayer Xavi explicó que Deco le había dicho que no habrá problemas para que Vitor Roque llegue en enero así que habrá que esperar a ver si hay espacio para otro futbolista.

Uno de los mediocentro que gusta más al entrenador del Barça es Guido Rodríguez, que hoy jugará con el Betis ante los azulgrana. Será una magnífica ocasión para que Xavi pueda seguirlo en directo.

El argentino, campeón del mundo en Qatar, tiene contrato con la entidad verdiblanca hasta el 30 de junio del 2024 y todavía no ha renovado. Es intocable en los esquemas de Pellegrini y ha sido titular en los cuatro primeros partidos de Liga. El Betis quiere ampliar su contrato pero él se resiste, esperando quizá la posibilidad de ir a un equipo más grande como puede ser el Barça.

Si no renueva, el club andaluz se puede ver obligado a venderlo por una cantidad muy menor en enero porque a partir de ese momento ya podrá negociar con cualquier otro club para llegar gratis en verano, cuando finalizará su contrato.

Guido Rodríguez sería la mejor opción para Xavi, aunque el club tiene otras alternativas. Dos de ellos se encuentran actualmente sin equipo y podrían llegar como agentes libres en el mercado de invierno. Se trata de Jean-Philippe Gbamin y Joshua Guilavogui.