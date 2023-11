Koundé: "Nunca me voy a negar a jugar de lateral"

El francés explica la conversación que tuvo con Xavi a final de la pasada temporada Es consciente de que el equipo debe mejorar en intensidad y concentración

Jules Koundé regresó al equipo en Anoeta ya recuperado de la lesión en la rodilla izquierda que se hizo en Granada el 8 de octubre. Lo hizo en un partido muy complicado contra un rival que aprieta mucho arriba y tras recuperarse antes de lo previsto, formando parte de la convocatoria ya en el clásico, aunque sin disputar un solo minuto.

El Barça se llevó los tres puntos de San Sebastián, pero con un juego muy pobre, de lo que es totalmente consciente el defensa francés. "El vestuario está bien, pero es consciente de que hay cosas que mejorar, que las sensaciones de los dos últimos partidos no son buenas. No estuvimos cómodos, pero dudas no hay. Debemos seguir trabajando como lo estamos haciendo, la Real es un equipo que juega muy bien en su campo. Demostramos que el equipo sabe sufrir para poder ganar", ha explicado Koundé que, como mínimo, ha destacado "sacamos los tres puntos. A veces no juegas bien y lo importante es ganar". Es de aquellos triunfos que te pueden acabar dando el título.

Uno de los problemas que tuvo el Barça en Anoeta estuvo en la salida de balón. Koundé habla de intensidad y comunicación para solucionarlo. "Perdimos muchos balones, muchos en saque de banda. Es un tema de comunicar, de estar siempre en movimiento, es una de las cosas que hay que mejorar, también es un tema de intensidad".

El francés cree que el problema del Barça es "más de desconexión que de fatiga, nos falta estar más concentrados, también en defender, a veces nos abrimos demasiado y concedemos más que el año pasado. Hay jugadores nuevos y hay que corregir estos detalles".

Koundé se ha mostrado satisfecho de la competencia en el centro de la defensa. "Estoy muy contento de tener a Iñigo y competencia en defensa, el equipo es más fuerte, pero no por eso aceleré mi recuperación. Se daban los plazos, trabajé duro para volver", decía el francés que, tras confesar que está estudiando catalán y lo entiende perfectamente, habló de su antigua posición en el lateral derecho. "Estoy contento porque estoy jugando en mi posición. Tuvimos una conversación a final de temporada con Xavi y le dije al mister que en el centro era donde más podía ayudar al equipo y donde siempre me he encontrado más cómodo, pero sabe que nunca me voy a negar a jugar de lateral derecho".

Pedri

El internacional francés ha destacado el regreso de Pedri en Anoeta. "Lo veo bien y alegre, no es fácil estar tanto tiempo lesionado. Necesita recuperar sensaciones, pero si ha jugado es que está al cien por cien", ha dicho sobre el canario, a quien Pau Torres dijo ver demasiado triste en los últimos meses en una reciente entrevista