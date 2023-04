Xavi: "Se minimiza ganar una Liga, pero es la hostia"

El técnico volvió a reivindicar la importancia de ganar LaLiga para seguir creciendo "Ya dije que somos un equipo joven, maduraremos a base de castañas", señaló

Unos días después del batacazo ante el Madrid, Xavi insiste en la necesidad de pasar página, aunque recuerda que el Barça está en un proceso. "Ya dije que somos un equipo muy joven. Tenemos que madurar a base de castañas. Tenemos que ser más efectivos, hacer menos errores individuales. Estamos compitiendo muy bien este año. Nos ha faltado algo de madurez ante los grandes pero estamos enfocados en el Girona", recordó.

El Barça dejará al Madrid a 15 puntos si se impone este lunes al Girona en el Camp Nou. Un golpe que puede ser definitivo a LaLiga. Una brecha enorme ante un Madrid capaz de ganar 0-4 en el Camp Nou en la Copa, y unos días más tarde, caer ante el Villarreal en el Bernabéu.

Xavi lo tiene claro: "Ya era un partido muy importante antes del partido del Madrid pero ahora cobra más trascendencia porque les podemos dejar a quince faltando treinta por jugar. Es una gran oportunidad y no podemos fallar, estamos haciendo una liga extraordinaria".

El técnico terminó algo molesto ante preguntas que consideró que no ponían en valor la importancia de LaLiga. Ante la cuestión de cómo encontrar alicientes, fue tajante: "¿Estamos hablando de ganar la Liga, eh? No lo entiendo. Ganar la Liga es la hostia", empezó diciendo.

"Hemos ganado cinco Champions en toda la historia y se nos exige ganar la Champions. Pero ganar la Liga te da estabilidad. Recuerdo a Zidane, después de ganar la Champions, decir que el objetivo era ganar la Liga. Desde dentro valoramos una pasada lo que se está haciendo, ante un Real Madrid muy fuerte. Se minimiza el hecho de ganar una Liga que para nosotros será extraordinaria".

Xavi también se refirió a la falta de consistencia del equipo ante la adversidad. En cómo el equipo no logra reponerse en ocasiones cuando recibe un golpe importante de un equipo grande. "Lo he comentado, falta madurez, hay momentos que psicológicamente nos tenemos que unir, somos un equipo joven, estamos en construcción y maduraremos a base de castañazos. A base de decepciones vas creciendo pero es así. Estamos con actitud positiva y con ganas de conseguir la Liga", dijo.

Ante el Girona Xavi seguirá sin poder contar con Pedri y Dembélé, cuyas bajas se están alargando más de lo previsto. El técnico justificó así el retraso: "Las sensaciones no son buenas, va de sensaciones y ellos tenían ilusión de participar pero no queremos correr ningún riesgo. Sus sensaciones macarán su regreso".

El Barça quiere dar el golpe definitivo a LaLiga este lunes pero Xavi sabe que se le pedirá más. Que si se gana LaLiga habrá que dar un paso adelante en Europa.

El técnico pide tiempo. "Necesitamos más tiempo. Si en este tiempo no ganásemos títulos no habría tiempo. Ganamos la Supercopa, competimos hasta la semifinal en Copa, tenemos encarada la Liga... es verdad que en Europa no hemos hecho un buen papel, seguimos estando en construcción, cuando llevemos dos o tres años con estos jugadores ya no estaremos en construcción, pero en este camino hay que ganar", recordó.