Xavi: "Ganar la Liga y la Copa sería una muy buena temporada"

"La decepción más grande fue la de caer en la Champions League y ahora es esencial acabar la temporada con títulos" "No podemos estar pendientes del clásico del jueves, porque nos jugamos la Liga"

Como era de esperar, Xavi invitó al barcelonismo a pasar página de la decepción que supuso la prematura eliminación de la Europa League a manos del Manchester United para centrarse en los dos títulos que aún quedan en juego. En este sentido, el entrenador del FC Barcelona consideró que sumar la Liga y la Copa del Rey a la Supercopa ya conquistada brillantemente ante el Real Madrid (2-1) sería "una muy buena temporada"

"Siempre que ganas Ligas en un club grande como el Barça, pasa a ser una muy buena temporada", aseveró un Xavi que mostró su confianza en el equipo: "En estos momentos estamos líderes en la Liga y dependemos de nosotros. También tenemos la Copa del Rey, donde nos enfrentamos a un rival muy difícil como el Real Madrid. Claro que ganar la Liga y la Copa después de haber ganado ya la Supercopa sería una muy buena temporada".

Y el primer paso para conseguir este doble objetivo es centrarse en la visita de este domingo al Juegos Mediterráneos, donde espera un Almería necesitado de puntos y dolido por la goleada recibida en Girona (6-2) la última jornada de Liga: "El Almería es un equipo que en casa ha perdido muy pocos puntos, es el quinto o sexto equipo que más puntos ha sumado como local en lo que llevamos de Liga y tiene jugadores en ataque potentes que salen muy rápido. Después de la derrota en Girona puede que se defiendan más y salgan con defensa de cinco, como ya hicieron en el Camp Nou. Será un partido de paciencia y de calma. Nos costará".

El de Terrassa espera que ni la decepción europea ni la cercanía de la ida de la Copa del Rey ante el Real Madrid del jueves distraigan a su equipo. "Intentaremos que la eliminación no nos afecte, pensando que estamos en muy buena dinámica y que no perdemos desde el Bernabéu", comentó un Xavi que invitó a todos a aparcar ese primer duelo ante el Real Madrid de los tres que se avecinan: "No podemos estar pendientes del clásico del jueves porque nos jugamos la Liga. Hay que estar preparados para competir en Almería. Ya tendremos toda la semana para pensar en el Real Madrid".

Xavi deseló que el mensaje del presidente Joan Laporta después de la eliminación europea fue el mismo que ya se había instalado en el vestuario: "Su mensaje fue que esto sigue y que tenemos otros objetivos. La decepción más grande fue la de caer en la Champions League y ahora es esencial acabar la temporada con títulos. Nos jode perder, porque somos un equipo grande, pero ahora el objetivo es ganar la Liga y la Copa. Los jugadores están frustrados, pero hay que pensar en los dos títulos que nos quedan. Ahora hay que centrarse en la Liga y la Copa, empezando por el Almería, que son tres puntos muy importantes".

Xavi actualiza el estado físico de Araujo y Ansu Fati | FCB

El técnico del Barça cerró la eliminación europea asumiendo las críticas hacia el equipo: "Si hubiésemos pasado haciendo el mismo partido se diría que el Barça ha vuelto en Europa y tampoco es así. Vosotros -por la prensa- sóis más sensacionalistas, pero en el vestuario hacemos nuestra labor. Podíamos haber ganado, pero nos tocó la cara de la derrota. Dimos una buena imagen y no damos más vueltas a las críticas, porque de lo que se trata en un club tan grande es de dar la vuelta a la tortilla y ganar". Eso sí, hizo un último ejercicio de autocrítica: "Cuando hay eliminatorias tan igualadas hay que cuidar los detalles y eso es lo que nos falta para competir mejor".

"Lewandowski sabe que está en un proyecto a medio y largo plazo"

Xavi personalizó en algunos futbolistas, empezando por Robert Lewandowski. El técnico del Barça no teme que el polaco pueda verse afectado por las dos dececpiones acumuladas en Europa: "Robert es consciente de que está en un proyecto a medio y largo plazo. Hemos hecho un cambio respecto a la pasada temporada, demostrando que podemos ganar títulos y él ve que somos competitivos ante equipos de máximo nivel y que igual que hemos sido elimindos podríamos seguir en competición". El de Terrassa espera que el equipo mejore para sacar el máximo rendimiento a un futbolista como Lewy: "Es un futbolista que se asocia, que viene a descargar el juego de ataque... pèro tenemos que buscarle más en el área. Lo que más nos está faltando y lo que más echa en falta es la sensación del último pase".

El míster culé elogió a Busquets y Sergi Roberto. Sobre el de Badia defendió su partido en Old Trafford: "Hizo una primera parte excelente, como todo el equipo. En la segunda no controlamos tanto y sufrió, también como todo el equipo. No tenemos futbolistas para jugar a ida y vuelta y menos Busquets, que necesita que estemos juntos, pero no hay que centrarse en un jugador". Sobre el de Reus, apuntó: "Es un jugador que puede jugar de lateralderecho y de extreo izquierda y es importante tener jugadores polivalentes".

El último guiño fue para Ferran Torres: "Ha hecho un clic. El otro día contra el Cádiz ganó mucha confianza. Ya era importante, pero ahora ha ganado esa confianza que le faltaba".