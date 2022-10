El sueño del árbitro del VAR en Milán era pitar.... en el Camp Nou

Así lo confeso el neerlandés Pol van Boekel cuando llegó a la categoría de internacional en el año 2009 Después, sus polémicas en encuentros europeos del Barça parecen contradecir esa afirmación

Desde la noche del pasado martes, el nombre de Pol van Boekel está ya instalado, y en lugares de honor, en el altar de la infamia arbitral relacionada por el Barça y la Champions League por sus todavía inexplicables decisiones en relación al gol anulado a Pedri y la no concesión del penalti por mano de Dumfries.

Y es que el árbitro neerlandés parece tener una fijación especial con el FC Barcelona que ya viene de muchos años atrás.

De hecho, cuando accedió a la categoría de internacional, en el año 2009, concedió una entrevista a los medios oficiales de la Federación de su país donde, preguntado por un estadio donde le gustaría arbitrar contestó sin dudarlo: "El Camp Nou de Barcelona".

No sabemos si por el hecho de no conseguirlo, Van Boekel se está convirtiendo en un 'sospechoso habitual' cuando le toca dirigir -desde la sala VOR- encuentros donde está el Barça de por medio.

Y es que no es la primera vez que Van Boekel comete un error de bulto esta misma campaña, puesto que en la segunda jornada de esta fase de grupos, frente al Bayern, también estaba en el VAR y no entró en un claro penalti de Davies a Dembélé. Tirando de hemeroteca, también en el VAR, no obligó al árbitro a revisar unas manos claras de Kean dentro del área en la ida de los octavos de la Champions entre Barça y Paris Saint-Germain.

A sus 47 años, el trencilla neerlandés ya está sin duda en la lista negra de colegiados para la afición blaugrana.

El ínclito Pol van Boekel