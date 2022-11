La retirada de Piqué y el mercado de fichajes de invierno

El Barça parece decidido a dar luz verde a nuevas incorporaciones en la ventana de transferencias de enero Jordi Cruyff reconoció que hablará con Xavi y Mateu para ver en qué posiciones debe reforzarse el equipo

La retirada prematura de Gerard Piqué ha pillado a todos a contrapié. Si bien es cierto que su salida del club cada vez cobraba más sentido, pocos se podían imaginar que lo anunciase a principios de noviembre. Ayer sábado disputó su último partido en el Camp Nou, enfrentándose al Almería, y el martes viajará a Pamplona para medirse a Osasuna en su 'último baile' antes de colgar las botas.

Deportivamente, no será una salida que afecte demasiado al equipo. Estaba siendo la temporada más complicada para un Piqué instalado en el banquillo y que solo ha aumentado su protagonismo con las lesiones de Araujo, Kounde y Christensen. Incluso el lateral Marcos Alonso le ganó la partida en un puesto del eje de la zaga. Xavi mantuvo una conversación con él en verano y le hizo entender que tendría muy complicado tener minutos. "No sé si he sido justo, pero sí honesto con él", dijo el técnico blaugrana en rueda de prensa.

No obstante, su salida tendrá un gran impacto en el 'fair play' económico, dado que dejará margen suficiente como para que el Barça se refuerce en el mercado de fichajes de invierno. "Después de tanta pasión y amor, era el momento de darnos un poco de aire", dijo Piqué en su discurso de despedida desde el césped del Camp Nou. Aire también recibirá las ajustadas finanzas de la entidad blaugrana.

Laporta indicó que todavía se tiene que perfilar las condiciones de su salida, pero el Barça se ahorrará la ficha del central catalán correspondiente a un año y medio. Uno de los salarios más altos de la plantilla, a pesar de que el jugador aceptó rebajarse el sueldo en plena pandemia y otra parte, igual que el resto de sus compañeros, lo difirió.

La hora de la acción

Así pues, el Barça parece plenamente decidido a buscar alternativas de calidad en el mercado de fichajes de invierno. "Sabiendo que Gerard se va, igual sí, nos reuniremos después del partido del Osasuna y lo hablaremos", reconoció Xavi Hernández en rueda de prensa sobre realizar algún fichaje en enero.

“Nuestro trabajo consiste en estar siempre preparados para eventualidades, pero tranquilidad. Hay que ganar el martes y luego hablaremos con Xavi y Mateu para ver qué posiciones debemos reforzar”, añadió ayer Jordi Cruyff, director deportivo del club azulgrana.

En estas, el nombre que más interesa en las oficinas del Camp Nou es el de Iñigo Martínez. El futbolista finaliza su contrato con el Athletic Club el próximo 30 de junio y llegaría libre en verano, sin coste de traspaso de por medio. No obstante, con la prematura salida de Piqué, el Barça estaría contemplando la posibilidad de acometer su fichaje en enero. Volvería a haber 'overbooking' en el centro de la defensa con cinco zagueros.

Desde San Mamés podrían dejar entreabierta la puerta a su traspaso, dado que en verano abandonará Bilbao sin dejar un solo céntimo en la caja. De todas formas, el Athletic no acostumbra a negociar la salida de sus jugadores y se remite a la cláusula de rescisión, en este caso, de 80 millones de euros. De la misma manera, el Barça también estudia la opción de fichar a un lateral diestro que añada competitividad al rendimiento de Sergi Roberto y Bellerín.