La reacción viral de Iñigo Martínez al escándalo de Madrid

El partido del Real Madrid no ha pasado desapercibido para el fútbol español, y menos para los jugadores del FC Barcelona. Los jugadores del Barça han saltado al césped del Villamarín conocedores de la polémica victoria de los blancos ante el farolillo rojo de la competición, el Almería, en el Santiago Bernabéu.

Aunque evidentemente los jugadores del Barça no han podido comentar nada por la inmediatez del comienzo de su partido, hay uno que si que ha podido quedarse a gusto a través de sus redes sociales. Se trata de, nada más y nada menos, que de Iñigo Martínez.

El central vasco, fichaje de esta misma temporada del Barça, ya sabe lo que es vivir la máxima rivalidad con los blancos. De hecho, fue titular en el clásico de Liga en Montjuïc, pero se perdió la Supercopa por lesión. Su poco tiempo en Barcelona no le ha impedido ser el primero en pronunciarse sobre el 'robo' del Bernabéu al Almería.

La sotry de Iñigo Martínez sobre el Real Madrid / Instagram

Iñigo no ha necesitado tirar de muchas palabras. De hecho, no ha publicado ninguna. Simplemente, uno de los memes más virales del mundo del deporte: un Shaquille O'Neal riéndose a carcajada limpia. Esa ha sido la reacción del central ante lo visto en Madrid, y es que a veces más vale reir que llorar ante algo que no se controla.