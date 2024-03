Piqué no se perdió el Barça - Las Palmas

El FC Barcelona, en su perfil oficial de Instagram, ha publicado este sábado una historia de Gerard Piqué en el estadio Olímpic Lluís Companys. El que fuera central azulgrana del primer equipo entre 2008 y 2022, ha visitado a los que eran sus antiguos compañeros y se ha saludado, entre otros, con Ter Stegen y Xavi. Por la tarde presenció el Andorra-Mirandés.

Piqué, de 37 años y acompañado por sus hijos, ha seguido las evoluciones del Barça-Las Palmas (1-0) junto a los jugadores lesionados y, al final del encuentro, antes de que los jugadores entraran en el vestuario, ha felicitado a Ter Stegen por mantener un nuevo partido a cero y a Xavi Hernández por la victoria.

El FC Barcelona ha difundido las imágenes con un texto en tres idiomas (inglés, catalán y castellano): "Look who has come to see us; Un plaer tornar a veure’t, Gerard y Un placer verte de nuevo".

Uno de los hijos del que fuera central barcelonista lució la segunda equipación de la presente temporada (blanca) con el nombre y dorsal (3) que lució su padre durante todos los años que defendió la camiseta del primer equipo.

Piqué es el quinto jugador del FC Barcelona con más partidos jugados a lo largo de la historia con 616 partidos. Al catalán solo lo superan Messi (778), Xavi (767), Busquets (722) e Iniesta (674).