Operación central en el Barça: la jerarquía del Cuti Romero seduce a Flick

El Cuti Romero ha entrado en las quinielas de posibles centrales que puede incorporar el FC Barcelona la próxima temporada. La prioridad sigue siendo Alessandro Bastoni, del Inter, pero el argentino ha irrumpido como un plan B que cumple con muchas de las características que reclama Hansi Flick para sus zagueros.

Bastoni, de 27 años, tiene la dificultad de su alto precio de mercado. El italiano está valorado en 70 millones de euros, una cantidad a la que el Barça no quiere ni puede llegar. El futbolista del Inter gusta por ser zurdo, tener una limpia salida de la pelota y poder adaptarse al estilo del conjunto blaugrana.

Sin embargo, Hansi Flick dio una pista recientemente de la importancia que concede aaque los jugadores también tengan un fuerte carácter competitivo. Y cómo no. Se volvió a acordar del añorado Iñigo Martínez.

"Necesitamos jugadores que hablen"

Preguntado sobre las opciones del Barça de competir al más alto nivel, Flick comentó “el curso pasado tuvimos a Íñigo Martínez, que era un gran líder. Necesitamos a jugadores que sean capaces de liderar al equipo en el campo. No solo se trata de hablar sobre temas tácticos, necesitamos que los jugadores hablen en el terreno de juego también. En partidos de Champions, necesitamos perfiles que sean capaces de demostrar hacia dónde tenemos que ir”.

El Cuti Romero, ante Mbappé, en la final del Mundial de Qatar 2022 / Friedemann Vogel / EFE

El Cuti Romero va sobrado de jerarquía. Fue campeón del mundo en Qatar 2022 con Argentina y ganó la Europa League con el Tottenham la campaña pasada, siendo elegido como el MVP de la final ante el Manchester United disputada en San Mamés.

Menos finura

Eso sí, juega en su contra que no tiene la finura de Bastoni y que es diestro, características que Flick también desea para su equipo. Además, el exceso de ímpetu le ha llevado a ver más de una roja y en la defensa en línea del Barça no podría correr los riesgos de tirarse al suelo en balones delicados por ser el último hombre.

Bastoni sufrió mucho con Nico Paz en el último Como-Inter de la Serie A / ROBERTO BREGANI / EFE

Eso sí, el argentino está más habituado en jugar en una línea de cuatro y ha mejorado mucho en medir sus acciones respecto a los inicios de su carrera cuando llegó a Europa para jugar en el Genoa. Bastoni casi siempre ha jugado con tres centrales en el perfil izquierdo y no ha tirado que tirar tanto del carro con futbolistas expertos como Acerbi a su lado.

El fantasma del descenso

El Cuti no es la apuesta perfecta, pero encajaría en el Barça. Además, su salida del Tottenham puede salir a muy buen precio. Su tasación es menor a la de Bastoni y se cotiza en unos 50 millones y puede añadirse un descenso de los 'spurs' que llevaría una desbandada de sus mejores jugadores.

El Tottenham, aunque parezca increíble, se encuentra en zona de descenso y las sensaciones no son nada positivas. Romero tampoco puede ayudar en este final de temporada debido a una lesión de rodilla que todo apunta a que solo le permitiría llegar al Mundial.

Protegen a Bastoni

La incorporación de Romero sumaría capacidad para morder a los rivales, mientras que Bastoni es más blando y su error ante Bosnia con Italia le ha pasado mucha factura. Su técnico, Cristian Chivu, lo ha dejado incluso en el banquillo en los últimos partidos para que tanto física como mentalmente se recupere de una expulsión que fue clave para que Italia no acudiera al Mundial.

Bastoni, en una acción del partido ante la Juventus / ROBERTO BREGANI / EFE

Bastoni lleva tiempo silbado en los partidos a domicilio por su expulsión y por haber celebrado una roja a Kalulu cuando había simulado ante el jugador de la Juventus. Este ambiente le ha hecho entrar en dudas y Chivu lo quiere proteger.

En cualquier caso, Bastoni sería un refuerzo de lujo fuera del ecosistema del fútbol italiano, pero el Cuti Romero tampoco es mala opción, sobre todo, si se trata de ganar en velocidad en los metros finales en defensa y, especialmente, ansias de ganar a cualquier precio.