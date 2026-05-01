Bastoni y el Inter, inquietos con el interés del Barça por el Cuti Romero

Alessandro Bastoni sigue siendo prioridad en el Barça para reforzar la posición de central. Es un futbolista que genera consenso y se ha ido diseñando una operación con calma para avanzar hacia su contratación. Tanto el jugador como el Inter estaban dispuestos a iniciar negociaciones oficiales la próxima semana, pero la aparición del central del Tottenham, Cuti Romero, como alternativa a Bastoni ha generado nervios en Italia. El Inter está por la labor de vender y está realizando pasos en el mercado contando con la salida de Bastoni, pero intuyen que si acaban apretando mucho económicamente, el Barça puede decantarse por Romero dejando en el aire una operación que veían hecha.

La tasación de Romero es inferior a la que insiste en poner el Inter sobre Bastoni y temen que, finalmente, pueda decantar la balanza. Por el momento, el Barça ha esperado a que los italianos ganen el título para iniciar conversaciones formales con el Inter. Será el momento en el que los italianos deban valorar al futbolista y, por ahora, parece que las posiciones no están nada cercanas. El Inter, por el momento, solo quiere una contraprestación económica de unos 60 millones de euros y el Barça no está dispuesto a pagar más de 50 millones o menos, en el caso de que se incluya algún futbolista en la operación.

Bastoni habría ya prácticamente decidido marcharse de Italia ante la oportunidad de jugar en el Barça y su contrato no sería un problema. El Barça tiene la capacidad de asumir su contrato del Inter y augmentarlo, pero la complejidad está en el precio final del traspaso. El central italiano quiere que haya un acuerdo cordial entre las dos partes y no presionará públicamente, aunque internamente sí que puede dejar claro su interés de marcharse a Barcelona.

En el Barça tienen claro que el jugador ideal es Bastoni, pero la opción de Romero puede ser muy atractiva si el Tottenham acaba bajando ya que su precio bajaría de forma ostensible. En este caso, Romero también está por la labor de aceptar una propuesta blaugrana y está a la espera de saber si es el elegido final. El futbolista del Tottenham tiene claro que está en la terna de centrales que maneja el Barça aunque aún no sería la prioridad.

El Barça debe manejar bien la situación y, sobre todo, ser prudente en los acuerdos ya que aspiran a realizar un mercado de fichajes muy ambicioso con la llegada de, al menos, cuatro jugadores de primerísimo nivel. El central podría ser la primera incorporación y negociarán con el Inter en mejores condiciones. Por la necesidad que tienen los italianos de vender, por las ganas de Bastoni de salir de Italia y porque manejan alternativas de primerísimo nivel a un precio más asequible. La próxima semana puede ser clave.