Osasuna-Barça: Gavi o De Jong, la gran duda en el once titular de Hansi Flick para sentenciar LaLiga

La visita a El Sadar nunca es sencilla y se lo pueden decir al propio Hansi Flick, que se llevó su primer varapalo liguero la pasada temporada en feudo rojillo (4-2). Pero mucho han cambiado las cosas y el FC Barcelona está en disposición de sentenciar el título si vence hoy a Osasuna, a la espera de lo que suceda este domingo en la visita del Real Madrid al RCDE Stadium. Por eso, el técnico alemán saldrá con todo.

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Lamine Yamal y Andreas Christensen son las únicas bajas en el equipo azulgrana, pues este mismo sábado recibirán el alta médica Raphinha y Marc Bernal, que entrarán en la convocatoria y arrancarán en el banquillo con la opción de poder tener ya algunos minutos en Pamplona.

Raphinha participó en la sesión para preparar el partido ante Osasuna / Valentí Enrich

Hansi Flick ya avisó que no hará rotaciones y que le da una importancia extrema a este partido, con el objetivo de conquistar el campeonato cuanto antes. Una modificación sí será obligada en defensa por el partido de sanción que debe cumplir Jules Kounde. Eric Garcia, que vuelve tras descansar por el mismo motivo, apunta a ocupar el lateral derecho y no mover nada más, para mantener atrás a la pareja Cubarsí-Gerard Martín y a Joao Cancelo por la izquierda.

German Bona

Competencia y dónde elegir

La gran duda aparece en el centro del campo. Por la dosificación de minutos recuperarse de la lesión, a Frenkie de Jong le tocaría ser ya titular en el mediocentro. Pero el neerlandés parece que todavía no se ha ‘soltado’, Flick va con prudencia en su retorno y Gavi lo está haciendo muy bien. Se dan los ingredientes, a priori, para que siga el de Los Palacios en el once como escudero del indiscutible Pedri.

Las posibles alineaciones de Osasuna y Barça en El Sadar / SPORT

La mediapunta siempre es motivo de debate, pero todo lleva a que el técnico barcelonista mantenga a Dani Olmo más centrado y a Fermín por la izquierda, una posición en la que se desenvuelve mejor el de El Campillo con su ‘electricidad’ que el egarense. Por el extremo diestro, la opción más previsible sin Lamine sigue siendo la de un Roony Bardghji que debe dar un paso adelante.

Arriba, se mantiene la competencia entre Ferran Torres y Lewandowski. En el Coliseum jugó el polaco, pero no logró cambiar la tendencia, y volvería a ser la hora del ‘tiburón’ en un partido del que el Barça no saldrá campeón, pero sí lo puede lograr virtualmente.