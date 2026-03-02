Iñigo Martínez se gana la renovación

El Al-Nassr Saudi Club ha acelerado en los despachos al mismo ritmo que lo hace sobre el césped. El conjunto de Cristiano Ronaldo, lesionado en el último encuentro liguero, atraviesa su mejor momento del curso: líder de la Saudi Pro League a falta de diez jornadas, encadenando doce victorias consecutivas entre todas las competiciones, con 28 goles a favor y solo cuatro en contra en esa racha, inlcuyendo nueve porterías a cero. Una dinámica que explica su candidatura firme al título… y que tiene en Íñigo Martínez a uno de sus grandes responsables.

El central vasco, que aterrizó en Arabia el pasado agosto tras finalizar su etapa en el Barça, se ha convertido en un pilar estructural en el esquema de Jorge Jesus. A sus 34 años, suma 32 partidos oficiales -23 en liga, con una sola ausencia- y ha aportado tres goles. Sin embargo, su verdadero impacto está en la jerarquía defensiva: liderazgo, lectura táctica y capacidad para ordenar la línea. No es casualidad que el Al-Nassr sea el segundo equipo menos goleado del campeonato, con 19 tantos encajados.

Iñigo Martínez, a la izquierda de la imagen, posando con sus compañeros tras la victoria del pasado 14 de febrero frente Al-Fateh. / Iñigo Martinez

Íñigo consideró que firmar por el Al-Nassr era su última gran oportunidad para lograr un contrato suculento. Ahora, tras el excelente rendimiento ofrecido, podría prolongar su estancia en el club saudí. La directiva 'Al-Alami' está muy satisfecha con el nivel del central de Ondarroa, y, por ello, quiere activar oficialmente la cláusula de renovación para la temporada siguiente.

En el cuerpo técnico consideran a Íñigo un 'líder natural' dentro del vestuario y una referencia para sostener la ambición del proyecto. Además, en un tramo decisivo de la temporada para el club saudí, quieren asegurarse blindar a uno de su mejores jugadores para continuar peleando por todas las competiciones.

Des del inicio de la temporada, se especuló con una posible vuelta al Barça, especialmente ante las bajas defensivas del conjunto de Hansi Flick. Sin embargo, ese escenario va perdiendo fuerza. En Riad están decididos a retener a su jefe de la zaga y, por tanto, frustrar el sueño de muchos 'culés' que querían verlo de nuevo vestir de azulgrana. Si nada se tuerce, Íñigo Martínez seguirá siendo la roca del Al-Nassr también la próxima temporada.