El Barça no tiene prisa con Bardghji

Roony Bardghji llegó el pasado verano al Barça como una de las apuestas de futuro realizada por Deco, que vio en el sueco a un joven extremo con proyección. El futbolista fue la temporada pasada una de las grandes sensaciones en el FC Copenhague, lo que le sirvió para despertar el interés de clubs importantes a nivel europeo, entre ellos el blaugrana, que invirtió algo más de dos millones de euros en el jugador.

Bardghji, futbolista del FC Barcelona / FC BARCELONA / SPO

El extremo encajó muy bien desde el primer momento en el vestuario, que le ha acogió como uno más y se ha ganado el respeto de sus compañeros. Sin embargo, no ha tenido demasiado protagonismo sobre el césped. De hecho, solo ha disputado 25 partidos con un total de 721 minutos en todas las competiciones. En pocas ocasiones ha sido titular, siempre que ha salido ha dado muestras de su calidad, firmando dos goles y cuatro asistencias. A Roony, pese a ello, le ha sabido a poco.

Y es que su posición natural es la de extremo derecho, por lo que la presencia habitual de Lamine Yamal le ha restado mucha presencia. Su situación, lejos de hacerle bajar los brazos, ha seguido motivándole para seguir trabajando a diario esperando más oportunidades, aunque entendiendo y respetando su papel como secundario, con varios futbolistas por delante suyo en las rotaciones. En cierto modo, su primera experiencia como blaugrana también le ha servido para darse a conocer ante el gran público.

Roony Bardghji y Alejandro Balde, en el FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tanto es así que son varios los clubs que han empezado a mostrar interés en el sueco, que solo tiene 20 años y ha demostrado estar listo para retos importantes. Nunca le ha pesado la camiseta blaugrana y esa muestra de personalidad le ha colocado en el escaparate. De ahí que todas las opciones estén abiertas alrededor de su futuro la próxima campaña.

Roony Bardghji, durante el partido de Suecia contra Eslovenia / INSTAGRAM @roony

En el Barça no cierran la puerta a ninguna posibilidad. La plantilla no es demasiado larga y Bardghji suma en el proyecto de Flick, así que sigue teniendo las puertas abiertas del primer equipo. Tiene contrato hasta 2029 y una ficha que no genera problemas a nivel de Fair Play. De todas formas, si el jugador lo pide, el club está dispuesto a estudiar una cesión, pero también valoraría una posible venta siempre que la oferta fuera importante y sirviera para obtener un beneficio económico. Teniendo en cuenta el precio que se pagó por él y el crecimiento que ha tenido más allá de los minutos, una cifra que rondara los diez millones de euros obligaría a la entidad a estudiar su traspaso.

El Mundial, un gran escaparate

Su carpeta, sin embargo, no es prioritaria para Deco, que entiende que antes que el futuro inmediato de Roony, habrá que solucionar el de otros futbolistas, tanto en lo que se refiere a las posibles salidas como a los refuerzos. El Barça no tiene ninguna prisa con el sueco, cuyo siguiente paso, en un sentido u otro, deberá esperar a no ser que sea el mismo quien acelere los movimientos. El verano es largo y Bardghji, además, jugará el Mundial, por lo que su trayectoria en el torneo también servirá para tomar una decisión al respecto.