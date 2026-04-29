Messi ya quiso a 'Cuti' Romero en el Barça

No es la primera vez que el nombre de Cristian ‘Cuti’ Romero ha sido relacionado con el FC Barcelona. El central argentino ya estuvo entre los posibles fichajes del club azulgrana en el año 2021, cuando Leo Messi todavía era el capitán del Barça.

El crack argentino negociaba entonces su continuidad en el Spotify Camp Nou con la junta directiva que presidía Joan Laporta y, tras un par de años de sequía y la humillación del 2-8 de Lisboa ante el Bayern Múnich, pedía refuerzos para volver a tener un equipo ganador. ‘Cuti’ Romero fue entonces recomendado por Messi para reforzar el centro de la defensa azulgrana. “Que Messi piense en mí como compañero, que me haya querido llevar al Barcelona es algo impresionante”, declaró meses después el propio defensa argentino a una radio de su país, aunque bien es cierto que algunas informaciones explicaron en su día que fue la dirección deportiva azulgrana y no Messi quien puso el nombre de Cristian Romero sobre la mesa.

Sea como fuere, Messi acabó marchándose del Barça aquel verano de forma inesperada y cuando parecía que su renovación era un hecho. El argentino se fue al PSG y quedó enemistado con Joan Laporta, una relación que sigue rota en estos momentos. ‘Cuti’ Romero, que era propiedad de la Juventus y había jugado cedido en el Atalanta, acabó fichando por los de Bérgamo por 17 millones de euros. Se fue en aquel verano del 2021 al Tottenham en calidad de cedido y un año más tarde los londinenses pagaron 54 millones de euros por hacerse con sus servicios de forma definitiva. El defensa internacional argentino firmó por el Tottenham hasta el 30 de junio del 2029.

Ha jugado un total de 123 partidos con el Tottenham, habiendo marcado trece goles. Actualmente, se encuentra lesionado en su rodilla derecha y no jugará más con los ‘Spurs’ esta temporada, pero se espera que llegue sin problemas al inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la albiceleste defiende título.