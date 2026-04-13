El susto queda en alivio: el 'Cuti' Romero dice adiós a la temporada con el Tottenham pero llegará al Mundial

El Tottenham Hotspur no da para más disgustos. El 'Cuti' Romero, capitán de los 'Spurs', se perderá lo que resta de temporada tras lesionarse en la derrota ante el Sunderland (1-0) de la jornada 32 de la Premier League. Un golpe durísimo para los del norte de Londres en el momento más crítico del curso, pero una noticia que, dentro de lo malo, deja una escenario mucho más positivo para la selección argentina y su presencia en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Las primeras sensaciones apuntaban a una lesión de gravedad, pero las pruebas médicas descartaron los peores pronósticos. El diagnóstico confirmó una afectación en el ligamento colateral medial, con un periodo estimado de baja de entre cinco y siete semanas.

Para el Tottenham, la baja es un problema mayúsculo. Pierde a su capitán, a su líder defensivo y a uno de los futbolistas con mayor jerarquía de la plantilla en plena lucha por evitar el descenso. En cambio, en Argentina el parte médico se ha recibido con alivio. Lionel Scaloni podrá contar con uno de sus hombres clave de cara a la gran cita mundialista. Romero es pieza indiscutible en el eje de la zaga y su recuperación a tiempo mantiene intacto los planes de la 'Albiceleste'.

La acción que provocó la lesión reflejó perfectamente el momento que vive el equipo. En el minuto 70 del duelo ante el Sunderland, Romero chocó de forma aparatosa con su propio portero, Antonín Kinský, tras un empujón previo del delantero Brian Brobbey. El defensor cordobés cayó al césped con claros gestos de dolor y abandonó el campo entre lágrimas, temiendo lo peor. La imagen hizo saltar todas las alarmas tanto en el club como en la 'Albiceleste'.

Además, el contexto no ayuda. El Tottenham cayó derrotado por la mínima en el Stadium of Light, en el debut de Roberto De Zerbi en el banquillo, y sigue atrapado en una dinámica preocupante. A falta de siete jornadas, los 'Spurs' ocupan puestos de descenso tras la victoria del West Ham United. Una situación impensable hace apenas unos años y que refleja la profunda crisis deportiva del equipo.

La escena final del partido fue significativa. Micky van de Ven, uno de los líderes del vestuario, no pudo contener las lágrimas tras el pitido final, reflejando el momento anímico que atraviesa la plantilla. Ahora, sin un referente defensivo como el 'Cuti' Romero y con la presión aumentando jornada tras jornada, el Tottenham afronta un final de curso agónico para intentar no descender 50 años después.