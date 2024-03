Las mejores frases de Luis Enrique en su regreso a Twitch

Estan son las mejores frases que ha dejado Luis Enrique en su regreso a Twitch, plataforma que no utilizaba desde su etapa como seleccionador de España en el Mundial de Qatar.

Sorteo Champions League

Tenía mucho morbo. Estaba claro que nos tocaría un equipo español. Y nos tocó el Barça. Soy y será socio culé hasta que me muera, pero mi profesión es entrenar y trataré que mi equipo, el PSG, pase la eliminatoria.

La eliminatoria PSG-FC Barcelona

Será muy difícil. El Barça es el Barça, tiene cinco Champions. Ellos tienen muchos jugadores que podrían ser titulares en el PSG, Bayern, City. Eso significa que es un equipo de alto nivel y, además, llegará en un buen momento. Será una eliminatoria difícil y complicada. ¿Porcentaje de cada equipo? Me da igual el favorito. Creemos que con lo que hacemos nos va a dar.

Semifinales de Champions

Si superamos al Barça me gustaría jugar contra el Atlético de Madrid, aunque con el entrenador del Dortmund quedamos en vernos en la final, pero será imposible. Ya jugamos los octavos contra la Real Sociedad, ahora los cuartos contra el Barça y si pasamos espero al Atlético. ¿Jugar la final contra otro equipo español? Bueno, ahí quizá no…

El factor campo

Me da igual jugar primero en casa o fuera. Ahora mismo, sin embargo, prefiero empezar en casa para salir a tope, sin especulaciones. Pero es que en la vuelta tendremos la misma predisposición y personalidad. Se trata de ser mejor que el rival, en tu casa o en la suya.

Nivel de presión en el Barça y en el PSG

Ambos son clubs sujetos a una presión masiva, interna, externa… Todo es noticia, tienen un componente añadido que tienes que saber gestionar, pero entiendo que, para un entrenador catalán y culé, como Xavi, tiene que ser más difícil que para otro entrenador.

Ousmane Dembélé

No está lesionado. Está con su selección. Espero que me lo cuiden.

¿Mbappé al Real Madrid?

Eso no lo sabe nadie, solo Mbappé. Ya se pronunciarán las partes cuando deban hacerlo.

Lamine Yamal

No voy a elogiar a Lamine ahora porque tiene que jugar contra nosotros. A ver si estará motivado…

Pau Cubarsí

¿Si me lo llevaría a la selección si fuera entrenador? Claro, ha demostrado el nivel que tiene en muy pocos partidos. Pero a los jóvenes hay que cuidarlos y Xavi lo está haciendo muy bien. El entorno de estos chavales debe ser el adecuado para que no empiecen a volar.

Girona

Felicito a Michel. Nadie se acuerda ahora cuando el equipo estaba en descenso y se siguió apoyando al entrenador. Es un equipo único. Lo he visto mucho esta temporada. Está en un momento de debilidad, pero ha jugado un gran fútbol, con números a la altura del Real Madrid y superando al Barça. Es un equipo muy trabajado, que sigan así.

Comida

Como sano y solo dos veces por día. Proteínas, verdura, un poco de fruta… Sano. ¿Huevos? ¡Claro! Hoy solo he comido cuatro. Ya sabéis que tiene todos los aminoácidos esenciales menos uno. ¿No veis que estoy más joven y atractivo? Normalmente como en el campus del PSG y ceno en casa.

Pep Guardiola

Es amigo, alguien que piensa y lleva a cabo ideas que no se le ocurren a nadie en fútbol. Es innovador, líder, empático, el entrenador más laureado, creo. Los títulos hablan por si solos. Me hubiera encantado que me hubiera entrenador. También me hubiera gustado que lo hubieran hecho Ancelotti, Kloop, Xavi, Xabi Alonso… ¿Y Luis Enrique? ¡También! Aunque hubiera chocado con él 25 veces.

¿Volver al Barça?

Me gustaría, pero tendrían que quererme y yo estar disponible. Ahora estoy en el PSG y me gusta cumplir los contratos que firmo.

El adiós de Kloop del Liverpool

¿Cuántos años ha estado en el banquillo del Liverpool? Muchos, muchísimos. No sé de donde saca tanta energía. Creo que descansará un año, pero volverá. Tiene un gran nivel y es muy simpático.

¿Quién ganará la Premier?

Me gustaría que fuera el Arsenal de Arteta, pero en mi opinión creo que la va a ganar el City de Pep. Tanto Mikel como Pep son amigos.

Nuevo formato de la Champions League

El actual está bien, pero hay que evolucionar, aunque debería reducir el número de equipos en las ligas o no solapar el calendario. Los jugadores deben descansar porque, de lo contrario, la calidad de los partidos puede verse perjudicada.

Sobre el andamio

Ya no tengo… Estáis anticuados. Ahora en el PSG tengo dos grúas que son espectaculares. Otro nivel. Estoy en un club con recursos. Tengo una pantalla gigante, parece un marcador y allí puedo corregir cosas”.