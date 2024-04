Martínez-Almeida 'ataca' a Laporta: "La relación con Enríquez no le da para justificar tanta excusa"

El Barça y Joan Laporta no están para protestar por los árbitros después de todo lo sucedido en el ya famoso 'Caso Negreira'. Al menos así lo consideró Martínez-Almeida en la alfombra roja previa a la gala de los Premios Laureus. El alcalde de Madrid no titubeó y le dejó un recado tanto al club azulgrana como a su presidente después de que el mandamás del club culé anunciara que estaban dispuestos a impugnar el partido por el escándalo arbitral en el Clásico.

"¿Si entiendo que el Barça quiera impugnar el partido? Eso es excesivo por parte de Laporta. Yo creo que ha sobreactuado en esta causa. Yo creo que no tiene mucho sentido. La relación de Laporta, o del Barça mejor dicho, con los árbitros y con Enríquez tampoco le da para justificar tanta excusa", sentenció Martínez-Almeida.

Dicho esto, el alcalde de Madrid sí que precisó que, sea gol o no el tanto fantasma de Lamine Yamal, es "increíble" que en pleno 2024 no haya todavía tecnología de gol: "Lo que es increíble es que no se sepa si fue gol o no. Ya al margen de que fuera gol o no fuera gol, cada uno puede opinar, me parece increíble que a estas alturas de la vida todavía no seamos capaces de determinar en un partido tan importante si esa pelota está dentro o está fuera"

Por último, Martínez-Almeida no se olvidó de su equipo, el Atlético de Madrid. Para él, y pese al sonado batacazo en Champions, el equipo rojiblanco no ha hecho una mala temporada. "Esto se levanta, esto hay que levantarlo. No pasa nada, hay que seguir adelante. ¿Otra temporada en blanco? En rojiblanco, si acaso. ¿Echar a Simeone por qué? ¿Por quedar entre los ocho mejores de Europa o por caer ante el Athletic que está haciendo un temporadón? Si aseguramos la Champions podríamos haber hecho una mejor temporada, pero la temporada no es mala".