Lewandowski: "Me encanta Lamine Yamal"

El polaco se muestra entusiasmado por la irrupción del delantero pero pide cautela "He visto a muchos jóvenes entrenando y pensé que eran buenos, él es diferente"

"Todavía debería tener una infancia. ¿Cuántos jugadores que empezaron a jugar en el primer equipo en los mejores clubes a la edad de 16 años han jugado más tiempo que los 30? No encontrarás ninguno. Quizás uno o dos".

Así se expresó Robert Lewandowski, delantero del Barça, en una entrevista en Polonia sobre Lamine Yamal, la joven sensación del Barça.

"Es más difícil para estos jóvenes por las redes sociales. Antes era más fácil, no leíamos todo", puntualizó el delantero polaco.

"No quiero decir que no deba jugar. No quiero que esas palabras se tomen de esa manera. Me encanta Lamine Yamal. He visto a muchos jóvenes entrenando y pensé que eran buenos, él es diferente", añadió el polaco.

Además, Lewandowski insistió en que Lamine "es un fanático del fútbol".

"Es un desafío para él, para su entorno, para el club, no romper ese equilibrio”, opina el goleador del Barça, que no ha dudado en sus últimas entrevistas en reclamar a Xavi más jugadores ofensivos en la alineación.